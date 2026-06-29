İran, Dondurulmuş Varlıkları İçin Doha'ya Ekip Gönderiyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İran, Dondurulmuş Varlıkları İçin Doha'ya Ekip Gönderiyor

29.06.2026 20:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İran, dondurulmuş varlıklarının serbest bırakılması için Doha'ya uzman bir ekip gönderecek.

İran Dışişleri Bakanlığı ve Müzakere Heyeti Sözcüsü İsmail Bekayi, İran'ın dondurulmuş varlıklarının serbest bırakılması konusunu takip etmek üzere Katar'ın başkenti Doha'ya uzman bir ekibin gideceğini söyledi.

Yarı resmi Tesnim Haber Ajansına göre Bekayi, Doha'ya uzman bir ekip göndereceklerini açıkladı.

Bekayi, müzakereler için ABD ile bir toplantı planlanmadığını ancak ABD'nin İran'ın dondurulmuş varlıklarının serbest bırakılması sürecini takip ettiklerini söyledi.

Henüz nihai anlaşma için müzakere sürecine girilmediğini aktaran Bekayi, müzakerelerin başlaması için mutabakat zaptındaki 1, 4, 5, 10 ve 11. maddelerin uygulamaya konması, uygulamanın da devam ettirilmesi gerektiğini kaydetti.

Kaynak: AA

Dış Politika, Orta Doğu, Diplomasi, Politika, Ekonomi, Güncel, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel İran, Dondurulmuş Varlıkları İçin Doha'ya Ekip Gönderiyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kuşadası’na gelmesi planlanan LGBT temalı kruvaziyerin seferi iptal edildi Kuşadası'na gelmesi planlanan LGBT temalı kruvaziyerin seferi iptal edildi
Son 16’dalar Kanada, Güney Afrika’yı 902’de yıktı Son 16'dalar! Kanada, Güney Afrika'yı 90+2'de yıktı
Özgür Özel’in çorabını görenler bir daha baktı Özgür Özel’in çorabını görenler bir daha baktı
Balıkesir’de iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 3 kişi ağır yaralandı Balıkesir'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 3 kişi ağır yaralandı
Hatalı sollama faciaya neden oldu: 1 ölü, 5 yaralı Hatalı sollama faciaya neden oldu: 1 ölü, 5 yaralı
Ugandalı general “Özgür basına inanmıyorum“ deyip, ülkenin en büyük iki medya kuruluşunu kapattı Ugandalı general "Özgür basına inanmıyorum" deyip, ülkenin en büyük iki medya kuruluşunu kapattı

21:39
Dünya Kupası’nda grup aşamasında gol rekoru da kırıldı
Dünya Kupası'nda grup aşamasında gol rekoru da kırıldı
20:53
Skandal kararın ardından Paşinyan’dan Netanyahu’ya soğuk duş: Bir yanıt vermeyeceğiz
Skandal kararın ardından Paşinyan'dan Netanyahu'ya soğuk duş: Bir yanıt vermeyeceğiz
20:51
İran’da çamur volkanı faaliyete geçti
İran'da çamur volkanı faaliyete geçti
18:05
Pezeşkiyan: Katar’daki 6 milyar dolarlık dondurulmuş varlığımız iade edilecek
Pezeşkiyan: Katar'daki 6 milyar dolarlık dondurulmuş varlığımız iade edilecek
17:17
Serbest bırakılan Tamar Yanrıyar’dan açıklama: Cumhurbaşkanıma canım feda
Serbest bırakılan Tamar Yanrıyar'dan açıklama: Cumhurbaşkanıma canım feda
15:50
Almanya’da silahlı saldırı: 5 ölü
Almanya'da silahlı saldırı: 5 ölü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.06.2026 21:54:41. #7.13#
SON DAKİKA: İran, Dondurulmuş Varlıkları İçin Doha'ya Ekip Gönderiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.