İran: Düşman Hata Yaparsa Sert Cevap Alır

İran Meclisi Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı İbrahim Azizi, ülkenin güneyindeki saldırılara tepki göstererek, düşmanın hata yapması durumunda öncesinden daha sert karşılık alacağını belirtti.

Azizi, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan konuya ilişkin açıklama yaptı.

İranlı yetkili, "Tekrarlanan hatalar farklı bir karşılık doğurmaz; sadece cevabı daha sert ve yıkıcı hale getirir." ifadelerini kullandı.

İran'ın güneyindeki Bender Abbas kentinde patlama seslerinin duyulduğu ve Hürmüzgan Eyaleti'nde bulunan Keşm Adası'nda İran Silahlı Kuvvetleri ile "düşman unsurları" arasında çatışma çıktığı bildirilmişti.