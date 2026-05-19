İran: Ekonomik Sorunlar İçin Yapısal Çözümler Gerekiyor

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD ve İsrail'in saldırılarıyla başlayan savaşın yol açtığı ekonomik ve sosyal sorunların geçici önlemlerle değil, uzun vadeli ve yapısal politikalarla çözülmesi gerektiğini belirtti.

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre Pezeşkiyan, Çalışma ve Sosyal Refah Bakanlığı yetkilileriyle gerçekleştirdiği toplantıda, savaşın ekonomik ve sosyal etkilerinin hedef odaklı politikalarla yönetilmesi, sürdürülebilir istihdamın artırılması ve sosyal destek mekanizmalarının güçlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

Toplantıda çalışanların maaş ve gelir durumu, emeklilerin yaşam koşulları, iş piyasası göstergeleri ve işsizlik sigortası ödemelerine ilişkin raporlar sunuldu.

Bakanlık yetkilileri savaş koşulları nedeniyle bazı üretim ve hizmet sektörlerinde yaşanan kayıplar hakkında bilgi vererek, işçiler, çalışanlar ve düşük gelirli kesimlere yönelik destek önlemlerini anlattı.

Raporların sunulmasının ardından konuşan Pezeşkiyan, "Savaşın etkilerini ve sonuçlarını aşmak için ihtiyatlı, planlı ve uzun vadeli bir bakış açısıyla hareket etmeliyiz." dedi.

Geçici ekonomik önlemlerin tek başına yeterli olmayacağını belirten Pezeşkiyan, şu ifadeleri kullandı:

"Mevcut bazı önlemler gerekli olsa da bunlar geçici rahatlama niteliğindedir. Ekonomik ve sosyal sorunların temel nedenlerini çözmek için yapısal ve sürdürülebilir planlamaya ihtiyaç vardır."

Pezeşkiyan, savaş nedeniyle işini kaybedenler için kalıcı istihdam oluşturulmasının önemine dikkati çekerek, "Planlama yalnızca işsizlik sigortası ödemelerine dayanmak yerine, sürdürülebilir iş fırsatları oluşturacak şekilde yapılmalıdır." dedi.

Kamu kurumlarında tüketim alışkanlıklarının gözden geçirilmesi gerektiğini vurgulayan Pezeşkiyan, "Mevcut durumda tüketimi yönetmek ve israfı önlemek ulusal bir zorunluluktur." değerlendirmesinde bulundu.

Pezeşkiyan su, elektrik, doğal gaz ve yakıt tüketiminde tasarruf sağlanması, toplu taşıma kullanımının yaygınlaştırılması ve gereksiz idari maliyetlerin azaltılması çağrısı yaptı.

Düşük gelirli kesimlere yönelik elektronik market alışveriş sistemi uygulamasının sürdürülmesini isteyen Pezeşkiyan, desteklerin öncelikli olarak düşük gelir grubuna sahip hanelere yönlendirilmesi gerektiğini belirtti.

Pezeşkiyan, toplantının sonunda, ekonomik ve sosyal göstergelerin sahada izlenmeye devam edilmesi, kurumlar arası koordinasyonun artırılması ve destek programlarının uygulanmasına ilişkin düzenli raporlama yapılması talimatını verdi.