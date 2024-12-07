İran, Esad'ın Suriye'yi Terk Ettiğini Yalanladı

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(ANKARA) - İran Meclisi Ulusal Güvenlik Komitesi Üyesi Yakup Rızazade, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ve ailesinin Suriye'yi terk ettiğine dair haberleri yalanladı. Rızazade, İran dini lideri Ali Hamaney'in danışmanı Ali Laricani'nin dün Şam'da Esad ile görüştüğünü belirtti.

İran Meclisi Ulusal Güvenlik Komitesi üyesi Yakup Rızazade, bir basın kuruluşuna yaptığı açıklamada, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ve ailesinin Suriye'yi terk ettiğine dair haberlerin gerçeği yansıtmadığını ifade etti. Rızazade, "Bu haberler doğru değil. Dün İran dini lideri Ali Hamaney'in danışmanı sayın Laricani, Şam'da kendisiyle görüştü" dedi.

Rızazade, Suriye'deki duruma ilişkin de şunları söyledi:

"Suriye'de terörist gruplar tarafından yürütülen askeri gelişmelerin, İran'ın Rusya, Türkiye ve Irak ile birlikte Katar'da başlattığı girişimlerle durdurulmasını ve durumun iyileşmesini umuyoruz. Çünkü orada çok sayıda İranlı vatandaşımız bulunuyor; şu anda Suriye'de 10 binden fazla İranlı var ve kutsal emanetlerimiz de orada yer almakta, bu nedenle bu ülkenin kaderi bizim için önemlidir."