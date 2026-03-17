İran Füze Saldırısında Filistinli Kadın Hayatını Kaybetti

Üye Girişi
Son Dakika Logo

17.03.2026 02:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BAE'ye düzenlenen İran saldırısında bir Filistinli kadın yaşamını yitirdi. Bölge güvenliği tehdit altında.

Filistin Dışişleri Bakanlığı, İran tarafından Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) düzenlenen füze saldırısında Filistinli bir kadının yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Filistin vatandaşı Alaa Nadir Müşteha'nın, BAE'nin el-Bahiye bölgesinde bulunduğu sivil araca İran füzesinin isabet etmesi sonucu hayatını kaybettiği bildirildi.

Açıklamada, BAE'ye yönelik İran saldırıları kınanarak, "bölgenin güvenliğini ve istikrarını tehdit eden bu saldırganlığın şiddetle reddedildiği" ifade edildi.

Filistin tarafı da "İran saldırılarına maruz kalan BAE ve diğer Arap ülkeleriyle dayanışmasını" yineleyerek, bu ülkelerin topraklarını, vatandaşlarını ve sakinlerini korumaya yönelik tüm önlemlerini desteklediğini belirtti.

BAE, dün yaptığı açıklamada hava savunma sistemlerinin İran'dan fırlatılan balistik füze ile 21 insansız hava aracını (İHA) etkisiz hale getirdiğini duyurmuştu.

İran saldırılarının başlangıcından bu yana engellenen mühimmatın toplamda 304 balistik füze, 15 seyir füzesi ve 1627 İHA'ya ulaştığı kaydedildi.

Saldırılar sonucu 2 BAE silahlı kuvvetleri mensubunun yanı sıra Pakistan, Nepal, Bangladeş ve Filistin uyruklu 5 sivilin hayatını kaybettiği, 145 kişinin ise hafif, orta ve ağır olmak üzere çeşitli derecelerde yaralandığı bildirildi.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Ramallah, Güvenlik, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.03.2026 03:09:16. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.