İran Füzeleri İsrail'de Hasara Neden Oldu

İsrail ordusu, İran'dan atılan füzelerin Tel Aviv, Ramat Gan ve Rishon Lezion'da hasara yol açtığını açıkladı.

The Times of Israel'in İsrail ordusundan aktardığı haberde, İran'ın İsrail'e geceden bu yana 200 balistik füze fırlattığı ileri sürüldü.

İsrail ordusu, 200 füzenin çoğunun hava savunma sistemleri tarafından engellendiğini yaklaşık yüzde 25'inin yani 50 kadarının düştüğünü öne sürerek söz konusu füzelerin açık alana düştüğü için engellenmediğini savundu.

Hava üsleri de dahil olmak üzere askeri tesislerde hasar olmadığı iddia edildi.

Hava savunma sistemini aşan füzelerin Tel Aviv, Ramat Gan ve Rishon Lezion'da ölümlere ve hasara yol açtığı belirtildi.

İsrail basını, özellikle Rishon Lezion'da İran füzelerinin yol açtığı büyük hasarı gösteren görüntüleri yayınladı.

????İsrail'in İran'a şiddetli saldırılarıyla başlayan çatışma

İsrail, 13 Haziran'da İran'ın farklı kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef olan geniş çaplı saldırılar düzenledi.

İran Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda ölürken, toplam sivil kaybı 78 olarak açıklandı.

İran ordusunun İsrail'e balistik füzelerle yaptığı misillemede 3 kişinin öldüğü, 172 kişinin yaralandığı aktarıldı.

Türkiye başta olmak üzere çok sayıda ülke İsrail'i kınadı.