İran Gaz Üretimi Normale Dönüyor - Son Dakika
İran Gaz Üretimi Normale Dönüyor

18.03.2026 21:33
ABD-İsrail saldırısının ardından İran, Güney Pars gaz sahasında üretimin sürdüğünü açıkladı.

İran Ulusal Gaz Şirketi, ABD-İsrail saldırısında zarar göre Güney Pars doğal gaz sahasında durumun normale dönmeye başladığını, güvenlik önlemleri altında üretimin devam ettiğini bildirdi.

Yarı resmi Tesnim Haber Ajansının aktardığına göre, İran Ulusal Gaz Şirketi, ülkenin güneyinde saldırıya uğrayan rafineri ve gaz sahasına ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, saat 14.00 civarında, ülkenin güneyindeki gaz tesislerine ABD-İsrail saldırısı olduğu ve bunun sonucunda rafineri ünitelerinin bir kısmının hasar gördüğü kaydedildi.

Herhangi bir can kaybı yaşanmadığı, tüm çalışanların sağlık durumunun iyi olduğu belirtilen açıklamada, şirket çalışanlarının tam kadro sahada bulunduğu ve durumu kontrol altına alarak normale döndürdüğü ifade edildi.

Gerekli tüm güvenlik önlemleri alınarak gaz üretiminin devam ettiği ve ülkenin gaz şebekesinin istikrarlı durumda olduğu bildirildi.

Ayrıca, ülkenin hiçbir bölgesinde gaz tedariki ve taşımacılığında sorun yaşanmadığı, halkın gaz tedariki ve dağıtımı konusunda endişelenmesine gerek olmadığı kaydedildi.

Güney Pars'ta çıkan yangının son bulduğu aktarılan açıklamada, soğutma işlemlerinin devam ettiği ve koşulların yakında normale döneceği belirtildi.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İran Gaz Üretimi Normale Dönüyor - Son Dakika

Anne yoktu, baba uyuyordu 3 yaşındaki Tuğra 6’ncı kattan düştü Anne yoktu, baba uyuyordu! 3 yaşındaki Tuğra 6'ncı kattan düştü
İsrail ve ABD’ye karşı zafer vaadi verip savaş ilan ettiler İsrail ve ABD'ye karşı zafer vaadi verip savaş ilan ettiler
Motosiklet Kazasında 1 Ay Evli Genç Hayatını Kaybetti Motosiklet Kazasında 1 Ay Evli Genç Hayatını Kaybetti
İsrail güçleri, Kudüs’te ibadet edenlere saldırdı İsrail güçleri, Kudüs'te ibadet edenlere saldırdı
Netanyahu’dan İran’a mesaj: Sizi yukarıdan izliyoruz Netanyahu'dan İran'a mesaj: Sizi yukarıdan izliyoruz
Komşuların kız isteme tartışmasında pompalı tüfekler konuştu Komşuların kız isteme tartışmasında pompalı tüfekler konuştu

21:48
Liverpool-Galatasaray maçının 11’leri belli oldu
Liverpool-Galatasaray maçının 11'leri belli oldu
21:28
2-0 kaybetmişlerdi Demir Egeli Braga’dan muhteşem geri dönüş
2-0 kaybetmişlerdi! Demir Egeli Braga'dan muhteşem geri dönüş
21:04
FED, faizi sabit bıraktıa
FED, faizi sabit bıraktıa
20:59
Rusya Başbakan Yardımcısı Novak: Son 40 yılın en büyük enerji krizini yaşıyoruz
Rusya Başbakan Yardımcısı Novak: Son 40 yılın en büyük enerji krizini yaşıyoruz
20:42
Karpuzu daha kırmızı göstermek için yaptığı rezilliğe bakın
Karpuzu daha kırmızı göstermek için yaptığı rezilliğe bakın
20:10
İran, Riyad’a hava saldırısı düzenledi
İran, Riyad'a hava saldırısı düzenledi
SON DAKİKA: İran Gaz Üretimi Normale Dönüyor - Son Dakika
