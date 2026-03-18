İran Gaz Üretimi Normale Dönüyor

İran Ulusal Gaz Şirketi, ABD-İsrail saldırısında zarar göre Güney Pars doğal gaz sahasında durumun normale dönmeye başladığını, güvenlik önlemleri altında üretimin devam ettiğini bildirdi.

Yarı resmi Tesnim Haber Ajansının aktardığına göre, İran Ulusal Gaz Şirketi, ülkenin güneyinde saldırıya uğrayan rafineri ve gaz sahasına ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, saat 14.00 civarında, ülkenin güneyindeki gaz tesislerine ABD-İsrail saldırısı olduğu ve bunun sonucunda rafineri ünitelerinin bir kısmının hasar gördüğü kaydedildi.

Herhangi bir can kaybı yaşanmadığı, tüm çalışanların sağlık durumunun iyi olduğu belirtilen açıklamada, şirket çalışanlarının tam kadro sahada bulunduğu ve durumu kontrol altına alarak normale döndürdüğü ifade edildi.

Gerekli tüm güvenlik önlemleri alınarak gaz üretiminin devam ettiği ve ülkenin gaz şebekesinin istikrarlı durumda olduğu bildirildi.

Ayrıca, ülkenin hiçbir bölgesinde gaz tedariki ve taşımacılığında sorun yaşanmadığı, halkın gaz tedariki ve dağıtımı konusunda endişelenmesine gerek olmadığı kaydedildi.

Güney Pars'ta çıkan yangının son bulduğu aktarılan açıklamada, soğutma işlemlerinin devam ettiği ve koşulların yakında normale döneceği belirtildi.