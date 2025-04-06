İran Gazetesi'ne Suikast Tehdidi Uyarısı - Son Dakika
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İran Gazetesi'ne Suikast Tehdidi Uyarısı

İran Gazetesi\'ne Suikast Tehdidi Uyarısı

İran'da bir gazetenin Trump'a suikast tehdidi, basın kurulundan uyarı aldı; güvenlik ön planda.

06.04.2025 19:16
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İran'da aşırı muhafazakar bir gazetenin Kasım Süleymani'nin intikamı için ABD Başkanı Donald Trump'a suikast tehdidinde bulunması ülkede tepki çekerken Basın Denetleme Kurulu, "İran'ın çıkarlarına ve güvenliğine aykırı içerik" yayımlamasından dolayı gazeteyi uyardı.

İran'da aşırı muhafazakar Hüseyin Şeriatmedari'nin yönetimindeki devlete bağlı yayın yapan Keyhan gazetesi, dün ABD Başkanı Trump'ın birçok ülkeyi tehdit ettiğini ele aldığı bir yazıda, Trump'ın "Süleymani'nin intikamı için bu günlerde boş kafasına bir mermi yiyeceğini" yazdı.

İRAN'DA KRİZ YARATTI

İsrail yanlısı çizgisiyle bilinen Amerikan Fox News televizyonu da Keyhan gazetesinin yazısını haberleştirerek, "Trump'ın kendisini tehdit eden İran ile müzakerelere izin vermemesi gerektiğini" belirtti.

Söz konusu yazı ülkede farklı kesimlerin tepkisini çekerken Kültür ve İslami İrşad Bakanlığına bağlı İran Basın Denetleme Kurulu, gazeteye söz konusu yazıdan dolayı uyarı verdi.

"TUTUMUMUZ ULUSLARARASI MAHKEMEDE YARGILANMALARIDIR"

İran'ın güvenliği, onuru ve çıkarlarına aykırı içeriklerin yayınlanmasının yasak olduğunu belirten Basın Denetleme Kurulu, ülke yönetiminin Süleymani suikastına ilişkin tutumunun dönemin ABD Başkanı (Trump) dahil faillerin uluslararası mahkemede yargılanmasını sağlamak olduğunu vurguladı.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Keyhan Gazetesi, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Güncel, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel İran Gazetesi'ne Suikast Tehdidi Uyarısı - Son Dakika

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