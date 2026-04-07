İran Geçici Ateşkesi Reddetti

(ANKARA) - İran'ın, "ABD Başkanı Donald Trump'ın Hürmüz Boğazı'nı açmazsa sivil altyapıya saldırılacağı yönündeki tehdidine karşın geçici ateşkesi reddettiği" ileri sürüldü.

Batı medyasında yer alan haberlerde, ABD Başkanı Donald Trump'ın Hürmüz Boğazı'nı açılması aksi halde sivil altyapıya saldırılacağı tehdidine karşı arabulucuların ilettiği geçici ateşkes teklifini Tahran'ın, reddettiği" iddia edildi. Haberlerde, İran'ın, kalıcı bir barışın ancak ABD ve İsrail'in saldırıları durdurması, tekrar saldırmayacağına dair garanti vermesi ve neden oldukları zararları tazmin etmesi durumunda mümkün olabileceğini belirttiği kaydedildi.

Trump, "İran'a Körfez petrolünü bloke etmeyi sona erdirmesi için Washington saatiyle 20.00'e kadar süre verdi ve aksi halde dört saat içinde İran'daki tüm köprüleri ve enerji santrallerini hedef alacağını" açıkladı. İran ise talepleri reddederek, "Hürmüz Boğazı geçişinden gemilerden ücret alınacağını ve ABD müttefiklerine misilleme saldırılar yapılacağını" duyurdu.

İran medyası, dün Tahran'daki bir sinagogun İsrail saldırılarıyla yıkıldığını ve kutsal Tora rulolarının enkaz altında kaldığını bildirdi. İran parlamentosundaki Yahudi topluluğu temsilcisi, saldırıyı kınadı.

Trump ve İran arasındaki diplomatik temaslar, Pakistan aracılığıyla devam ederken, iki taraf arasında geçici ateşkes veya kalıcı anlaşmaya dair herhangi bir ilerleme sağlanamadı.

İran'ın Birleşmiş Milletler temsilcisi, Trump'ın tehditlerini "uluslararası hukuka aykırı savaş suçu" olarak nitelendirirken, üst düzey askeri yetkililer ABD Başkanı'nı "hayalperest" olarak değerlendirdi.