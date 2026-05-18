İran Hava Savunma Sistemleri Aktif!

TAHRAN (AA) –Hürmüz Boğazı yakınlarında yer alan Keşm Adası'ndaki İran hava savunma sistemlerinin aktif hale getirildiği açıklandı.

İran'ın yarı resmi Tesnim Haber Ajansı'na göre, Keşm Adası yakınlarında hava savunma sistemleri aktif hale getirildi.

Buna göre, Keşm Adası yakınlarında mikro insansız hava araçlarının (İHA) varlığının tespit edilmesi üzerine İran Hava Savunma Sistemleri faaliyete geçti.

Mikro İHA'ların düşürülüp düşürülmediğine ilişkin ise bilgi verilmezken, Hürmüzgan Eyaleti Vali Yardımcısı Ahmed Nefisi, durumun kontrol altında olduğunu ve İran Silahlı Kuvvetleri'nin teyakkuz halinde bulunduğunu söyledi.