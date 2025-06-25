İran Hava Savunması, İHA'ları Düşürdü

TAHRAN, 25 Haziran (Xinhua) -- İran hava savunma güçleri, salı gecesi ülkenin kuzeyindeki Reşt kentinde çok sayıda mikro insansız hava aracını (İHA) tespit ederek düşürdü.

İran'ın yarı resmi Mehr Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Gilan Eyaleti Güvenlik ve Kolluk Kuvvetleri Vali Yardımcısı Ali Bakıri, Reşt kentinin "işgalci" mikro İHA'lar tarafından saldırıya uğradığını söyledi. Bakıri, söz konusu İHA'ların İsrail'e ait olup olmadığı konusunda açıklama yapmadı.

İsrail, 13 Haziran'da İran'da nükleer ve askeri tesislerin de aralarında bulunduğu birçok bölgeye büyük çaplı hava saldırıları düzenleyerek çok sayıda üst düzey komutan, nükleer bilim insanı ve sivili öldürmüş, İran da karşılık olarak İsrail'e birçok füze ve İHA saldırısı düzenleyerek can kayıplarına ve hasara yol açmıştı.

İki taraf arasında salı günü ateşkes ilan edildi.