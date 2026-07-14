İran: Hürmüz Boğazı ABD ile Açılmayacak - Son Dakika
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İran: Hürmüz Boğazı ABD ile Açılmayacak

14.07.2026 11:51
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İran Ordusu, Hürmüz Boğazı'nın açılması için ABD saldırılarının yeterli olmadığını belirtti.

İran Ordusu Sözcüsü Tuğgeneral Muhammed Ekreminiya, Hürmüz Boğazı'nın "asla ABD'nin saldırılarıyla açılmayacağını, bunun tek yolunun İran halkının haklarına saygı duymak"tan geçtiğini ifade etti.

İran devlet televizyonuna göre, Ekreminiya, Hürmüz Boğazı'na ilişkin açıklama yaptı.

"Hürmüz Boğazı asla ABD'nin saldırıları, savaş ve kötülük yoluyla açılmayacaktır. Hürmüz Boğazı'nı açmanın tek yolu İran halkının haklarına saygı duymaktır" ifadelerini kullanan İranlı Sözcü, eski İran lideri Ali Hamaney ve savaşta hayatını kaybedenlerin intikamını almakla yükümlü olduklarını da dile getirdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İran: Hürmüz Boğazı ABD ile Açılmayacak - Son Dakika

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