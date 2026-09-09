İran, Hürmüz Boğazı dışında geniş bir deniz alanını "kısıtlı bölge" ilan edeceğini duyurdu - Son Dakika
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İran, Hürmüz Boğazı dışında geniş bir deniz alanını "kısıtlı bölge" ilan edeceğini duyurdu

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İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD'nin ablukasına karşılık Hürmüz Boğazı'nın dışında, Çabahar'dan Umman Körfezi'ne ve Arap Denizi'ne uzanan geniş sularda "kısıtlı bölge" oluşturacağını duyurdu.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD'nin ablukasına karşılık Hürmüz Boğazı'nın dışında, Çabahar'dan Umman Körfezi'ne ve Arap Denizi'ne uzanan geniş sularda "kısıtlı bölge" oluşturacağını duyurdu.

İran basınına göre, Devrim Muhafızları Ordusu Sözcüsü Tuğgeneral Hüseyin Muhibbi, İran'ın ABD'nin ablukasına karşılık denizde oluşturacağı kısıtlı bölgeye ilişkin bilgi verdi.

Muhibbi, "Hürmüz Boğazı sadece bir deniz geçidi değil, küresel düzenin ve savaş gelişmelerinin belirleyici denklemlerinden biri haline gelmiştir." dedi.

İran'ın Hürmüz Boğazı ve çevresinde deniz trafiğinin yönetim ve kontrol kapsamını genişlettiğini söyleyen Muhibbi, "Geçmişte gemi trafiğinin yönetimi için düşünülen kapsam Hürmüz Boğazı ile sınırlıydı ve şimdi bu kapsamın alanı genişledi." ifadelerini kullandı.

Bu kapsamda "kısıtlı bölge" oluşturacaklarını belirten Muhibbi, "Bu alanın bir kısmı Çabahar çevresinden başlayıp Umman Denizi ve Arap Denizi güzergahlarını kapsıyor ve kesin koordinatları ve ayrıntıları uygun zamanda açıklanacaktır." diye konuştu.

İranlı yetkili, "Bir gemi koordinasyon olmadan Hürmüz Boğazı'nın yaptırım uygulanan bölgesinden geçerse, o gemiye sağlanan her türlü denizcilik, sigorta ve destek hizmeti durdurulacaktır. Böylece Hürmüz Boğazı'ndan daha sonraki bir geçişte bile bu hizmetlerden mahrum kalacaktır." ifadelerini kullandı.

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rızai, 8 Eylül'de yaptığı açıklamada, ABD'nin İran'a ablukasına karşılık Basra Körfezi genelinde ve çevresinde bir "yasak bölge" oluşturacaklarını duyurmuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İran, Hürmüz Boğazı dışında geniş bir deniz alanını 'kısıtlı bölge' ilan edeceğini duyurdu - Son Dakika

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