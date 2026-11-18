İran, Hürmüz Boğazı'nın doğusunda ABD'ye ait bir MQ-9 Reaper tipi insansız hava aracını (İHA) düşürdüğünü bildirdi.

İran ordusu tarafından yapılan yazılı açıklamada, ABD'ye ait MQ-9 Reaper tipi bir İHA'nın Hürmüz Boğazı'nın doğusunda hava savunma sistemleriyle tespit edilerek düşürüldüğü belirtildi.

Ordu, İHA'nın vurulduğu ana ait olduğu belirtilen hava savunma sisteminin hedef takip ve imha görüntüsünü yayımladı.