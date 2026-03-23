İran Hürmüz Boğazı'nın Durumunu Açıkladı
İran Hürmüz Boğazı'nın Durumunu Açıkladı

23.03.2026 18:29
İran, Hürmüz Boğazı'nın kapalı olmadığını ve seyrüseferin sürdüğünü duyurdu.

İran, Hürmüz Boğazı'nın kapalı olmadığını ve bu önemli su yolunda seyrüseferin, savaş koşulları nedeniyle gerekli önlemler alınarak sürdürüldüğünü belirtti.

İran Dışişleri Bakanlığı pazar günü, Hürmüz Boğazı'nın kapalı olmadığını ve bu önemli su yolunda seyrüseferin, savaş koşulları nedeniyle gerekli önlemler alınarak sürdürüldüğünü söyledi.

İran'ın devam eden ABD ve İsrail saldırıları karşısındaki tutumuna ilişkin açıklamada bakanlık, İran'ın her zaman seyrüsefer özgürlüğüne, deniz güvenliğine ve emniyetine saygı duyduğunu belirtti.

Bakanlık, İran'ın uluslararası hukukun yerleşik ilkeleri uyarınca, "saldırıları düzenleyenlere" ve "saldırılara katılanlara" ait olan veya onlarla bağlantılı gemilerin geçişini engellediklerini de doğruladı.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Beijing'den bildiriyor.

Kaynak: Xinhua

Hürmüz Boğazı, Denizcilik, Teknoloji, Orta Doğu, Güncel, İran, Son Dakika

