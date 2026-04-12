Soykırımcı-Epstein koalisyonunun İran'a dayattığı savaş 40'ıncı gününde ateşkese dönüştü. İran, konvansiyonel, asimetrik ve jeostratejik araçlarla sergilediği hibrid direniş ve misillemelerle küresel bir devi hedeflerine ulaşmaktan mahrum bıraktı. Müzakereciliği karşısında patinaj yapan taraf, Pakistan üzerinden bir mizansenle ateşkesi istemek zorunda kaldı.

Trump, İran'ın 10 maddelik teklifini müzakere temeli olarak kabul ettiğini söyledikten sonra çark etti, Beyaz Saray teklifi çöpe attığını iddia ederken Başkan Yardımcısı Vance suyu bulandırdı. İsrail'in sabotaj girişimlerine prim verildi; Pakistan'ın ateşkes duyurusundan kısa süre sonra İsrail, Lübnan'ı hedef alan operasyonlarla Beyrut'u cehenneme çevirdi. Trump, Netanyahu ile görüştükten sonra Lübnan'ın ateşkese dahil olduğu sözünden döndü.

İran'ın misilleme hazırlığı üzerine Pakistan devreye girdi, Tahran'ı engelledi. İran'ın restiyle Trump, Netanyahu'yu tekrar arayarak saldırıların hafifletilmesini istedi. Lübnan'ı denklemden çıkarmak için iki taktik sergilendi: İsrail'in Beyrut'u hedef dışı bırakması ve paralel bir barış süreci. Bu, İran'ın Direniş Ekseni'ndeki birliği riske atan tuzaklar olarak görülüyor, Hizbullah'ı savunmasız bırakabilir ve İsrail'in müdahalelerini meşrulaştırabilir.

Müzakere zemini kaygan, güvensizlik yüksek. Trump, tehditler eşliğinde heyetini İslamabad'a gönderdi, İran da güvensizlikle 71 kişilik heyetini yola çıkardı. İran heyeti, Lübnan'da ateşkes, dondurulmuş varlıkların serbest bırakılması ve havadan ihlallerin sonlandırılması konularında garantiler istiyor. Amerikan tarafı, savaş öncesi koşullarla anlaşma şansını yitirdi, Trump'ın 'nükleer silah yok, Hürmüz açılacak' koşulları gülünç bulunuyor.

İran, savaş boyunca olgunluk sergileyerek küresel hegemonya efsanesini yıktı, takdir topladı. Diplomasi aşamasına haksız savaşa boyun eğmemiş taraf olarak geçti, bu ivmeyi korumak için İslamabad'ı Amerikan yenilgisinin tescilleneceği arenaya dönüştürmek zorunda. İranlılar kararlılıkla hareket ediyor, savaşa dönüşü göze alabilir durumdalar.