İran'ın Balistik Füze Stoku İddiası

11.04.2026 10:45
İran'ın cephaneliğinde binlerce balistik füze bulunduğu öne sürüldü, ABD yetkilileri açıklama yaptı.

İran'ın cephaneliğinde, hala yer altı depolarından fırlatıcıları çıkararak kullanılabilecek binlerce balistik füze bulunduğu iddia edildi.

The Wall Street Journal'ın haberine göre, ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth'in İran'ın "füze programları fiilen çökmüş durumda" açıklaması ve diğer üst düzey ABD yetkililerinin benzer ifadelerine karşın ismi verilmeyen ABD'li yetkililer, İran'ın cephaneliğinde hala yer altı depolarından fırlatıcıları çıkararak kullanabileceği binlerce balistik füze bulunduğunu öne sürdü.

ABD'li yetkililer, İran'ın füze rampalarının yarısından fazlasının imha edildiğini, hasar gördüğünü veya yer altında mahsur kaldığını belirtirken, geriye kalan rampaların çoğunun onarılabileceğini veya yer altı tesislerinden çıkarılabileceğini ifade etti.

ABD'li ve İsrailli yetkililer, İran'ın füze envanterinin ABD/İsrail-İran savaşında yaklaşık yarı yarıya azaldığını, ancak yine de İran'ın "gizlendiği yerlerden çıkarılabilecek" veya yer altı tesislerinden geri getirilebilecek binlerce orta ve kısa menzilli balistik füzeye sahip olduğunu ileri sürdü.

İsrailli yetkililer ayrıca, İran'ın savaşın başında sahip olduğu tahmini 2 bin 500 orta menzilli füzeden 1000'den fazlasının hala elinde olduğunu iddia etti.

İran'ın savaşın başlangıcında sahip olduğu "tek yönlü saldırı" insansız hava araçlarının (İHA) sayısının şu anda yüzde 50'nin altında olduğunu öne süren yetkililer, öte yandan İran'ın Rusya'dan benzer sistemler temin edebileceğini de belirtti.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), konuya ilişkin açıklama yapmayı reddetti.

Kaynak: AA

