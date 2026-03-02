İran'ın Gandi Hastanesi Hava Saldırısında Hasar Gördü - Son Dakika
İran'ın Gandi Hastanesi Hava Saldırısında Hasar Gördü

02.03.2026 17:41
İsrail ve ABD'nin Tahran'a düzenlediği saldırılarda Gandi Hastanesi kullanılamaz hale geldi.

İsrail ve ABD'nin, İran'ın başkenti Tahran'a düzenlediği hava saldırılarında yoğun hasar gören Gandi Hastanesi, kullanılamaz hale geldi.

AA ekibi, Tahran'ın kuzeyine gerçekleştirilen saldırı sonrası 17 katlı hastanede oluşan hasarı yerinde görüntüledi.

Saldırı sonucunda hastanenin dış cephelerinin büyük bir bölümü tamamen yıkılırken, sağlık hizmetlerinin verildiği katlarda yer alan ekipmanların kullanılamaz hale geldiği görüldü.

Hastanenin yoğun bakım ünitesi ile ameliyathanesinde de ciddi hasar meydana geldi.

Hastane personeli, bina içerisinde kalan ve tekrar kullanılabileceği düşünülen bazı sağlık ekipmanlarını farklı hastanelere nakletmeye çalışıyor.

Ayrıca hastanenin yakınında bulunan binaların da yoğun hasar aldığı dikkati çekerken karşısında yer alan ve bir televizyon kanalına ait olduğu aktarılan baz istasyonu da zarar gördü.

"10 hastane ve acil yardım merkezi hedef alındı"

Gandi Hastanesine yönelik saldırılarla ilgili basın mensuplarına açıklamalarda bulunan İran Tabipler Birliği Başkanı Muhammed Reiszade, hastanede normal sağlık hizmetlerinin verildiği alanların yanı sıra tüp bebek tedavi merkezinin de bulunduğunu belirterek, "Siyonist rejimi çocuk katliamı ile suçluyorduk ancak cinayetleri cenin katline kadar vardı. Tüp bebek tedavisi gören bazı vatandaşlarımız emriyolarını buraya emanet etmişti ancak emriyo bankası büyük hasar aldı." dedi.

Hastanenin tekrar hizmet vermeye başlaması için ellerinden geleni yapacaklarını dile getiren Reiszade, İsrail ve ABD saldırılarında toplamda 10 hastane ve acil yardım merkezinin hedef alındığını belirtti.

Hastane çevresinde bulunan ve adının Emir olduğunu aktaran bir İran vatandaşı ise İran ordusunun bu saldırılara karşılık vereceğini belirterek, "Ben bir genç olarak ne hayat pahalılığını ne de başka bir şeyi önemsiyorum. Bu nasıl bir hal. Komutanlarımızdan rica ediyorum bunları bir an önce vursunlar." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

