İran'ın Hürmüz Kapatması Irak Petrolünü Durma Noktası Getirdi

03.03.2026 18:00
Irak Petrol Bakanlığı, Hürmüz Boğazı'nın kapanması nedeniyle Rumeyle sahasındaki petrol üretimini durdurdu.

Irak Petrol Bakanlığı, İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapatması nedeniyle Basra'daki Rumeyle sahasında petrol üretimini durdurma kararı aldı.

Irak Petrol Bakanlığından, güneydeki Rumeyle petrol sahası kurumuna gönderilen yazıda, uluslararası siyasi olaylar ve son derece tehlikeli gelişmeler sonucunda, ayrıca Hürmüz Boğazı'nın kapatılması nedeniyle de uluslararası deniz trafiğinin aksadığı ve petrol tankerlerinin Körfez havzasına girmekten vazgeçtiği ifade edildi.

Bu durumun, Irak'ın güney limanlarında tanker sıkıntısına yol açtığı ve bazı terminal tesislerinde ihracatın azalmasına ve yüklemenin durmasına neden olduğu kaydedilerek, ayrıca depolardaki petrol stok seviyesinin kritik düzeylere yükselmesine sebep olduğu belirtildi.

Yazıda, "Bu nedenle, Güney Rumeyle sahasından üretim ve pompalamanın %100 oranında azaltılması rica olunur." ifadesine yer verildi.

Irak'ın en büyük petrol sahalarından olan Basra'daki Rumeyle sahasından günlük yaklaşık 1 buçuk milyon varil (ülke üretiminin üçte biri) petrol üretildiği biliniyor.

Kaynak: AA

