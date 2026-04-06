İran'ın İsrail Misillemesinde 4 Ölü
İran'ın İsrail Misillemesinde 4 Ölü

06.04.2026 14:31
Hayfa'da füzeyle vurulan binada 4 cesede ulaşıldı, arama çalışmaları tamamlandı.

İran'ın dün İsrail'in kuzeyini hedef alan misillemesinde, Hayfa'da füzenin isabet ettiği binada enkaz altında kalan 4 kişinin cesedine ulaşıldı.

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı, enkazda kalan son 2 kişinin de cesedine ulaşıldığını kaydetti.

İran'ın misillemesinde 4 kişinin öldüğü ve enkaz altında kalanların tümünün cesetlerine ulaşıldığı aktarılan açıklamada, ölenlerin 80 yaşlarında bir erkek ve kadın ile 40 yaşlarında bir erkek ve 35 yaşlarında bir kadın olduğu ifade edildi.

İran'ın dün İsrail'in kuzeyini hedef alan misillemesinde bir füzenin Hayfa kentinde bir binaya doğrudan isabet etmesi sonucu biri ağır 4 kişinin yaralandığı bildirilmişti. İsrail ordusunun, arama kurtarma ekiplerinin, enkaz altında kaldığı düşünülen 4 kişiyi bulmak için füzenin isabet ettiği bölgede çalışmalarını sürdürdüğü kaydedilmişti.

İsrail ordusu, Hayfa'ya doğrudan isabet eden ve ağır hasara yol açan füzenin önlenememesine ilişkin soruşturma başlatmıştı.

Times of Israel gazetesinin haberinde, İsrail ordusunun hava savunma sistemlerini çalıştırmasına rağmen füzeyi önleme girişiminin başarısız kaldığı belirtilmişti.

Kaynak: AA

Güvenlik, Güncel, İsrail, İran, Kaza, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Halkın en büyük umuduydu, şimdi harabe Milyonlarca lira hurdaya döndü Halkın en büyük umuduydu, şimdi harabe! Milyonlarca lira hurdaya döndü
İran, dört ülkeyi aynı anda vurdu Savaş bir anda şiddetlendi İran, dört ülkeyi aynı anda vurdu! Savaş bir anda şiddetlendi
Maç esnasında kalp krizi geçiren antrenörden acı haber Maç esnasında kalp krizi geçiren antrenörden acı haber
6 puanlık maçta Antalyaspor 3 golle kazandı 6 puanlık maçta Antalyaspor 3 golle kazandı
Lakabı oldu adı Duyanlar kulaklarına inanamıyor Lakabı oldu adı! Duyanlar kulaklarına inanamıyor
Maltepe’de borç kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 2 yaralı Maltepe'de borç kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 2 yaralı

16:16
ABD-İsrail’den İran’a yeni saldırı Şiraz Petrokimya Kompleksi vuruldu
ABD-İsrail'den İran'a yeni saldırı! Şiraz Petrokimya Kompleksi vuruldu
16:12
Sadettin Saran’ın ölümden döndüğü kazanın eksper raporu ortaya çıktı
Sadettin Saran’ın ölümden döndüğü kazanın eksper raporu ortaya çıktı
15:56
Gülben Ergen savcılıkta ifade verdi
Gülben Ergen savcılıkta ifade verdi
15:47
Khabib Nurmagomedov Arda Güler’le diyaloğunu paylaştı Aldığı yanıt olay oldu
Khabib Nurmagomedov Arda Güler'le diyaloğunu paylaştı! Aldığı yanıt olay oldu
15:26
Uşak Belediye Meclisi’nde oylama: İşte Özkan Yalım’ın yerine seçilen isim
Uşak Belediye Meclisi'nde oylama: İşte Özkan Yalım'ın yerine seçilen isim
14:59
Narin Güran davasında Nevzat Bahtiyar için ağırlaştırılmış müebbet istemi
Narin Güran davasında Nevzat Bahtiyar için ağırlaştırılmış müebbet istemi
