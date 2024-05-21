İran'ın Kazvin şehrinden gelen ticaret heyeti ile Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası arasında toplantı gerçekleştirildi - Son Dakika
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İran'ın Kazvin şehrinden gelen ticaret heyeti ile Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası arasında toplantı gerçekleştirildi

İran\'ın Kazvin şehrinden gelen ticaret heyeti ile Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası arasında toplantı gerçekleştirildi

Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) üyeleri, İran'ın Kazvin şehrinden gelen ticaret heyetiyle bir araya gelerek, iki ülke arasındaki ticaretin geliştirilmesine yönelik toplantı düzenledi. Heyetler arasında yapılan toplantıda, işbirliği potansiyeli ve ticari ilişkilerin güçlendirilmesi konuları ele alındı.

21.05.2024 11:38
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İran'ın Kazvin şehrinden gelen ticaret heyeti ile Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) üyeleri arasında, iki ülke arasındaki ticaretin geliştirilmesine yönelik toplantı gerçekleştirildi.

ETSO'dan yapılan açıklamaya göre, Kazvin Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi ve Sanayi ve Maden Komisyonu Başkanı Ehsan Babaeı başkanlığındaki 10 kişilik heyet, ETSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Serhat Kılıç ve Muharrem Özdemir tarafından karşılandı.

ETSO Yönetim Kurulu Salonu'nda, ETSO Yönetim Kurulu üyeleri, TOBB genç ve kadın girişimcileri ile aralarında Kazvin Ticaret, Sanayi, Maden ve Tarım Odası Yönetim Kurulu Üyesi, Enerji ve Petrol Ürünleri Komisyonu Başkanı Jafarallah Verdıha, İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Kazvin İli Temsilciliği Başkanı Hosseın Amıdı, farklı sektörlerden iş insanları ve Kazvin'deki kamu kurumlarının ilgili bürokratlarının yer aldığı İranlı heyet arasında toplantı düzenlendi.

ETSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Serhat Kılıç, toplantda, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin helikopter kazası sonucu hayatını kaybetmesinden duyduğu üzüntüyü dile getirerek başsağlığı diledi.

Erzurum'un İran'la ticaretinin köklü tarihi bir geçmişi olduğunu bildiren Kılıç, "Erzurum ve İran'ın ticaretinin artması için potansiyel sektörler arasında işbirliğinin güçlendirilmesi önemli." ifadelerini kullandı.

Kılıç, Erzurum ekonomisinin lokomotif sektörlerinden bahsederek, şöyle devam etti:

"İki ülke arasındaki ticaretin daha da gelişmesi için bankacılık, taşımacılık, taahhüt ve karşılıklı yatırım alanlarında işbirliğinin artırılması gerekiyor. Kazvin ile Erzurum'daki firmalar arasında tesis edilecek işbirliği iki ülke ticaretine katkı sağlayacak."

Kazvin Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi ve Sanayi ve Maden Komisyonu Başkanı Babaeı ise Kazvin'in ekonomisi ve potansiyel sektörleriyle ilgili bilgi verdi.

Erzurum'daki firmalarla işbirliği kurmak ve potansiyel sektörlerdeki iş fırsatlarını değerlendirmek istediklerini belirten Babaeı, şunları kaydetti:

"Kazvin 1 milyon 300 bin nüfusa sahip. 4 bin işletme faaliyet gösteriyor ve Kazvin, İran'ın yedinci büyük endüstrisine sahip ili. İhraç edilen ürünlerin başında kimyasal ürünler, cam, beyaz eşya ve otomotiv yedek parçaları bulunuyor. En çok üretilen ürünler seramik, deterjan, temel yağlar ve parafin."

Toplantıda, konuşmaların ardından ETSO ve Kazvin Ticaret Odası heyetleri iki şehir arasındaki ticari ilişkilerin geliştirilmesi için yapılabilecek çalışmaları istişare etti.

Ziyarette, Kılıç tarafından Babaeı'ye plaket hediye edildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İran'ın Kazvin şehrinden gelen ticaret heyeti ile Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası arasında toplantı gerçekleştirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: İran'ın Kazvin şehrinden gelen ticaret heyeti ile Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası arasında toplantı gerçekleştirildi - Son Dakika
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