İran'ın Londra Büyükelçiliği, Fairford'da 5 kişiye İran bağlantısı iddiasını reddetti - Son Dakika
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İran'ın Londra Büyükelçiliği, Fairford'da 5 kişiye İran bağlantısı iddiasını reddetti

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İran'ın Londra Büyükelçiliği, Fairford Hava Üssü yakınlarında gözaltına alınan 5 kişiye dair İngiliz basınındaki İran bağlantısı iddialarını asılsız olarak niteledi. Olay nedeniyle Whelford köyündeki 85 ev tahliye edilmişti.

İran'ın Londra Büyükelçiliği, ABD askeri uçaklarının kullandığı Fairford Hava Üssü yakınlarında "terör eylemi hazırlığı içinde oldukları" şüphesiyle gözaltına alınan beş kişinin İran ile ilişkilendirildiğine dair İngiliz basınında çıkan iddiaları reddetti.

İran'ın Londra Büyükelçiliği, Fairford Hava Üssü yakınlarında gözaltına alınan 5 kişiye ilişkin açıklama yaptı.

Hava üssü yakınlarında "terör eylemi hazırlığı içinde oldukları" şüphesiyle gözaltına alınan beş kişinin İran ile ilişkilendirildiğine dair İngiliz basınında çıkan iddiaların asılsız olduğu dile getirilen açıklamada, "ABD ve İsrail'in İran halkına karşı saldırgan girişimlerinden sonra yayımlanan uydurma spekülasyonlar, İngiltere'de İran karşıtı propagandayı körüklemekten başka bir amaca hizmet etmeyecek. İran, ülkesinin ve milletinin hak ve çıkarlarını yanıltıcı medya yayınlarına karşı korumak için alınacak yasal önlem hakkını saklı tutmaktadır." ifadelerine yer verildi.

İngiltere'nin Gloucestershire bölgesinde bulunan Fairford Üssü'nün yanında araçlarda bulunan 5 kişi "terör eylemi hazırlığı içinde oldukları" şüphesiyle gözaltına alınmıştı.

Whelford köyündeki 85 ev şüpheli araçlar nedeniyle tahliye edilmişti.???????

İngiliz ordusuna bağlı bomba imha ekipleri bölgede görevlendirilmiş, üsse yönelik terör saldırısı riski üzerinde duran İngiliz yetkililer, olayın arkasındaki İran bağlantısı iddialarının incelendiğini belirtmişti.

Kaynak: AA
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