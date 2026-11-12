İran'ın Londra Büyükelçiliği iki İranlıya yönelik casusluk suçlamalarını siyasi buldu

İran'ın Londra Büyükelçiliği, İngiliz yargı makamlarının iki İran vatandaşı hakkındaki "güvenlik" ve "casusluk" suçlamalarını reddederek, bu suçlamaların siyasi amaçlar doğrultusunda kullanıldığını savundu.

İran'ın Londra Büyükelçiliği tarafından, ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından konuya ilişkin açıklama yayımlandı.

Açıklamada, İngiliz yargı makamlarının, İngiltere'deki şiddet eylemlerinin İran tarafından yönlendirildiği veya desteklendiği yönündeki iddialar reddedildi.

İranlı kişilerin casusluk faaliyetlerine katıldığı yönündeki suçlamaların da kabul edilmediği açıklamada, güvenlik suçlamalarının ve yargı süreçlerinin İran'a karşı siyasi amaçlar doğrultusunda kullanıldığı öne sürüldü.

Bu tür girişimlerin İran aleyhinde düşmanca anlatıların oluşmasına zemin hazırladığı ve İngiltere'de yaşayan İranlılara yönelik şüpheleri artırdığı ifade edilen açıklamada, İngiliz makamlarına hassas konuları profesyonelce ve hukuka tam uyum içinde ele alma çağrısı yapıldı.

Açıklamada ayrıca İngiltere'nin uluslararası yükümlülükleri kapsamında İran vatandaşlarının haklarını korumakla sorumlu olduğu vurgulanarak, bu kişilerin avukata erişim, yasal yollara başvurma, itiraz ve konsolosluk hizmetlerinden yararlanma haklarının güvence altına alınması gerektiği kaydedildi.

Gözetleme ve keşif yapmakla suçlama

İngiltere'de, İranlı Mustafa Sepahvand ve Ferhad Cevadi Menş, İran istihbarat servisine yardımcı olabilecek faaliyetlerde bulunarak ülkede yaşayan bazı kişileri hedef alan gözetleme ve keşif çalışmaları yapmakla suçlanmıştı.

İki zanlının hedefleri arasında, Londra merkezli Farsça yayın yapan Iran International televizyon kanalının gazetecileri Kambiz Hüseyni ve Mücteba Purmuhsin ile İsrail İçin İngiliz Avukatlar kuruluşunun kurucu üyelerinden Jonathan Turner'ın bulunduğu belirtilmişti.

İngiltere Kraliyet Savcılık Hizmetleri (CPS) Özel Suçlar ve Terörle Mücadele Birimi Başkanı Frank Ferguson, olayın İran yönetimini eleştiren kişilere yönelik planlı bir casusluk faaliyeti olduğunu öne sürmüştü.