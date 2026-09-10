İran'ın Minab kentinde kadınların tezgah açtığı Perşembe Pazarı 53 derece sıcakta ilgi görüyor - Son Dakika
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İran'ın Minab kentinde kadınların tezgah açtığı Perşembe Pazarı 53 derece sıcakta ilgi görüyor

İran\'ın Minab kentinde kadınların tezgah açtığı Perşembe Pazarı 53 derece sıcakta ilgi görüyor
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İran'ın Hürmüzgan eyaletine bağlı Minab kentinde her perşembe kurulan geleneksel pazarda yerel kıyafetli kadınlar tezgah başına geçiyor. Hissedilen sıcaklığın 53 dereceye ulaştığı bölgede pazar, yüksek sıcaklık nedeniyle yalnızca öğle saatlerine kadar hizmet veriyor.

İran'ın Hürmüzgan eyaletine bağlı Minab kentinde her perşembe kurulan geleneksel pazar, rengarenk yerel kıyafetleri, taze sebze ve meyveleriyle bölgenin kültürel dokusunu yansıtıyor.

Pazarda tezgah açan kadınlar ise hem üretime hem günlük ticari hayata verdikleri katkıyla dikkati çekiyor.

Yerel kıyafetleriyle tezgah başına geçen kadınların ağırlıkta olduğu Minab Perşembe Pazarı, renkli görüntüleri ve canlı atmosferiyle bölge halkının yoğun ilgisini çekiyor.

Geleneksel renkli kıyafetlerin yanı sıra Minab'ın meşhur limon ve hurması ile çeşitli sebze ve meyvelerin yer aldığı tezgahlar, pazarın renkli görüntüsünü tamamlıyor.

Tezgah başındaki kadınlar, satış yapmanın yanı sıra kendi aralarında sohbet ediyor, birlikte çay içiyor ve pazarın sosyal atmosferine katkı sağlıyor.

Bazı kadınlar ise satışa sundukları geleneksel kıyafetlerde kullanılan kuşakları tezgahlarının başında elleriyle örerek hazırlıyor.

Hissedilen sıcaklığın 53 dereceye ulaştığı bölgede, kavurucu sıcağa rağmen halkın Perşembe Pazarı'na yoğun ilgi gösterdiği görülüyor.

Sabah saat 09.00'da açılan pazar, bölgede etkili olan yüksek sıcaklıklar nedeniyle yalnızca öğle saatlerine kadar hizmet veriyor.

Pazarda tezgah kiralama imkanı bulunmayan bazı kadınlar ise ürünlerini pazarın kenarında veya kaldırımlarda satışa sunuyor. Kadınlar, satışlardan elde ettikleri gelirle aile bütçesine katkıda bulunmaya çalışıyor.

Kaynak: AA

Kültür, Güncel, Yaşam, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel İran'ın Minab kentinde kadınların tezgah açtığı Perşembe Pazarı 53 derece sıcakta ilgi görüyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: İran'ın Minab kentinde kadınların tezgah açtığı Perşembe Pazarı 53 derece sıcakta ilgi görüyor - Son Dakika
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