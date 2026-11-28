İran'ın Pakistan Büyükelçisi Rıza Emiri Mukaddem, Tahran ile Washington arasında arabulucular Katar ve Pakistan üzerinden mesaj alışverişinin devam ettiğini ancak sürecin önceki döneme kıyasla yavaşladığını söyledi.

Mukaddem, Amerikan CNN televizyonuna verdiği özel röportajda, İran ile ABD arasındaki dolaylı müzakerelerin Katar ve Pakistan aracılığıyla sürdüğünü açıkladı.

Mesaj alışverişinin devam ettiğini belirten Mukaddem, "Katar ve Pakistan aracılığıyla mesaj alışverişi yapılıyor. Bu ülkeler öneriler ve fikirler sunuyor, biz de bunları değerlendiriyoruz. Dışişleri Bakanımız da bu görüşmelere katılıyor. Dolayısıyla mesaj alışverişi devam ediyor." dedi.

Mukaddem, buna karşılık ABD ile aracılar üzerinden yapılan mesaj alışverişinin hızının önceki döneme göre düştüğünü belirtti.

İranlı Büyükelçi, haziranda savaşı sona erdirmek amacıyla imzalandığını belirttiği İslamabad Mutabakat Zaptı'nın ABD ile yürütülen görüşmelerin temelini oluşturmaya devam ettiğini aktardı.

İran'ın ABD ve İsrail ile yaşadığı savaşı "varoluş mücadelesi" olarak nitelendiren Mukaddem, bu ülkelerden birinin saldırılara yeniden başlaması durumunda İran'ın farklı karşılık seçeneklerine sahip olduğunu söyledi.

İran'ın askeri hazırlıklarına dair İranlı Büyükelçi, "Geçtiğimiz yıl boyunca boş durmadık. Gerekli tüm hazırlıkları yaptık ve karşılık vermeye hazırlandık. Şubat ayında başlayan 40 günlük savaş sırasında füzelerimizle dünyayı şaşırttık. Yeni bir saldırı olması halinde dünyaya daha fazla sürprizimiz olacak." ifadelerini kullandı.

İran'ın Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşması'ndan (NPT) çekilme ihtimalinin sorulması üzerine Mukaddem, ülkesinin şu ana kadar anlaşmadan çekilme kararı almadığını belirtti.

Bununla birlikte, İran'da anlaşmadan çekilme yönünde kamuoyu baskısının arttığını ifade eden Büyükelçi, Tahran'ın anlaşmaya taraf olmasının ülkeye somut bir fayda sağlamadığını savundu.