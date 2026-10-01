İran'ın Rask kentinde kontrol noktasına nehirden ateş açıldı, 1 emniyet mensubu öldü - Son Dakika
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İran'ın Rask kentinde kontrol noktasına nehirden ateş açıldı, 1 emniyet mensubu öldü

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İran'ın Sistan ve Beluçistan eyaletindeki Rask kentinde polis kontrol noktasına nehirden ateş açılması sonucu 1 emniyet mensubu hayatını kaybetti. Polisin karşılık vermesiyle saldırganlar geri çekildi, soruşturma başlatıldı.

İran'ın güneydoğusundaki Sistan ve Beluçistan eyaletinde polis kontrol noktasına düzenlenen silahlı saldırıda 1 emniyet mensubunun yaşamını yitirdiği bildirildi.

İran resmi haber ajansı IRNA'ya konuşan Sistan ve Beluçistan eyaleti Vali Yardımcısı Ali Halilabadi, "Bir saat önce, düşman paralı terörist unsurlar, Rask şehrindeki Ahmedabad kontrol noktasına nehirden ateş açtı." ifadelerini kullandı.

Halilabadi, kontrol noktasındaki emniyet görevlilerinin saldırıya karşılık vermesinin ardından saldırganların geri çekildiğini aktardı.

Sistan ve Beluçistan Polis Sözcülüğünden yapılan açıklamada ise kontrol noktasına düzenlenen silahlı saldırıda Ali Rıza Sençuli adlı bir polis memurunun hayatını kaybettiği bilgisi verildi.

Açıklamada, saldırganların tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldığı kaydedildi.

İran makamları, saldırıyla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: AA
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