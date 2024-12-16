İran'ın Şam Büyükelçiliği Yeniden Açılacak

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İran'ın Şam Büyükelçisi Hüseyin Ekberi, ülkesinin Şam Büyükelçiliğinin yakında tekrar faaliyetine başlayacağını söyledi.

İran devlet televizyonuna konuşan Ekberi, İran'ın Şam Büyükelçiliğinin son durumuna ilişkin bilgi verdi.

Ekberi, "Bir sorun yaşanmasın diye Şam Büyükelçiliğindeki çalışanlarımızı bir iki günlüğüne Beyrut'a göndermiştik. Şam Büyükelçiliğimiz yakında faaliyetine başlayacaktır." dedi.

Suriye'de Esed rejiminin düşmesi sonrasında İran'ın Şam Büyükelçiliğinin faaliyetlerine son verdiği ve çalışanlarının ülkeyi terk ettiği belirtilmişti.