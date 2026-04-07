İran'ın Yeni Dini Lideri Mücteba Hamaney'in Sağlık Durumu ve Yönetimdeki Rolüne İlişkin İddialar
İran'ın Yeni Dini Lideri Mücteba Hamaney'in Sağlık Durumu ve Yönetimdeki Rolüne İlişkin İddialar

07.04.2026 16:00
İngiliz basını, ABD ve İsrail istihbaratlarına dayandırdığı bir diplomatik notta, Mücteba Hamaney'in Kum'da ağır bir sağlık sorunu nedeniyle tedavi gördüğünü ve ülkeyi yönetemeyecek durumda olduğunu iddia etti. İran hükümeti ise Hamaney'in yönetimde olduğunu vurgularken, cenaze törenlerindeki belirsizlikler de dikkat çekiyor.

İran'ın yeni dini lideri Mücteba Hamaney'in ülkeyi yönetemeyecek durumda olduğu ve tedavi gördüğü iddia edildi. İngiliz basınının ABD ve İsrail istihbaratlarına atfedilen diplomatik bir notta, eski lider Ali Hamaney'in oğlunun Kum kentinde cğır bir sağlık sorunu nedeniyle tedavi altında bulunduğu ve bilincinin kapalı olduğu kaydedildi. Notta, Hamaney'in rejimin karar alma süreçlerine dahil olamadığı belirtildi.

The Times gazetesinin iddiasına göre, Ali Hamaney'in naaşı, Kum'da defnedilmek üzere hazırlanıyor ve birden fazla mezar için türbe inşaatı yapılıyor. Bu, Mücteba Hamaney'in de buraya gömülebileceği ihtimalini güçlendiriyor. Mücteba Hamaney, mart ayında babasının yerine geçmesine rağmen savaşın başlamasından bu yana kamuoyu önüne çıkmadı ve yapay zeka ürünü bir videoda gösterildi, ancak ses kaydı olmaması sağlık durumuna ilişkin şüpheleri artırdı.

İranlı yetkililer Hamaney'in yönetimde olduğunu vurgularken, muhalif gruplar hastanede komada tedavi gördüğünü iddia ediyor. Bu durum, İslam Devrim Muhafızları Ordusu'nun fiili kontrolü elinde tuttuğu spekülasyonlarını beraberinde getirdi. Ali Hamaney'in cenaze töreni ise belirsizliğini koruyor; devlet, benzeri görülmemiş katılım beklentisi nedeniyle töreni ertelediğini açıkladı, ancak Şii geleneğinde ölülerin hemen defnedilmesi gerektiği göz önüne alındığında bu gecikme soru işaretleri yaratıyor. Güvenlik endişeleri nedeniyle Kum'un geçici bir dinlenme yeri olup olmayacağı da belirsiz.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

Orta Doğu, Güncel, İsrail, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel İran'ın Yeni Dini Lideri Mücteba Hamaney'in Sağlık Durumu ve Yönetimdeki Rolüne İlişkin İddialar - Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: İran'ın Yeni Dini Lideri Mücteba Hamaney'in Sağlık Durumu ve Yönetimdeki Rolüne İlişkin İddialar - Son Dakika
