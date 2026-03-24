İran İsrail'e Füze Saldırısı Düzenledi - Son Dakika
İran İsrail'e Füze Saldırısı Düzenledi

24.03.2026 02:36
İran'ın füzeleri İsrail'in kuzeyine isabet etti, sirenler çaldı, bir kişi yaralandı.

İran'ın saldırı başlattığını duyurmasının ardından sirenlerin çaldığı İsrail'in kuzeyinde bazı noktalara füze parçaları isabet etti.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran'dan ateşlenen füzeleri hava savunma sistemlerinin önlemeye çalıştığı bildirildi.

İran'ın İsrail'in kuzeyini hedef aldığı misilleme sırasında Hayfa başta olmak üzere İsrail'in kuzeyindeki çok sayıda kentte sirenler çaldı, İran'ın fırlattığı çok başlıklı bir füze görüntülere yansıdı.

İsrail'in Yedioth Ahronoth gazetesi, çeşitli noktalara füze parçalarının düştüğünü, bir füze parçasının Hayfa yakınlarındaki Hadera'da binaya doğrudan isabet ettiğini aktardı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, füze parçalarının isabet ettiği farklı noktalarda arama kurtarma çalışmalarının yürütüldüğü bildirildi.

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı, ekiplerin füze parçalarının düştüğü noktalara sevk edildiğini, ilk belirlemelere göre şarapnel parçası isabet eden 1 kişinin hafif yaralandığını bildirdi.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İran İsrail'e Füze Saldırısı Düzenledi - Son Dakika

SON DAKİKA: İran İsrail'e Füze Saldırısı Düzenledi - Son Dakika
