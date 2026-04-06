İran, İsrail Gemisini Füzeyle Vurdu

06.04.2026 13:58
İran Devrim Muhafızları, İsrail'e ait bir gemiyi füzeyle imha ettiklerini açıkladı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, İsrail'e ait bir geminin seyir füzesiyle vurulduğunu bildirdi.

Yarı resmi Fars Haber Ajansına göre, Devrim Muhafızları Ordusu kaynakları, donanma güçlerinin "İsrail'e ait SDN7 adlı konteyner gemisini seyir füzesiyle hedef alarak imha ettiğini" açıkladı.

Saldırıya uğrayan geminin yandığı aktarıldı.

Geminin Hürmüz Boğazı'nda mı ya da başka bir noktada mı hedef alındığına dair bilgi verilmedi.

ABD-İsrail'in İran'a yönelik ortak saldırılarına karşılık, Tahran yönetiminin misilleme saldırıları devam ederken Devrim Muhafızları Ordusu, Hürmüz Boğazı'nı ABD ve İsrail ile bağlantılı gemilerin geçişine kapatmıştı. İran donanması, Boğaz'dan geçmeye çalışan bazı gemileri füze ve silahlı insansız hava araçlarıyla (SİHA) vurmuştu.

Kaynak: AA

Bakan Uraloğlu: 2053 yılında trenle 48 saatte tüm Türkiye’yi gezeceğiz Bakan Uraloğlu: 2053 yılında trenle 48 saatte tüm Türkiye'yi gezeceğiz
Diş ağrısına akılalmaz çözüm Üçünü karıştırıp kafaya dikti Diş ağrısına akılalmaz çözüm! Üçünü karıştırıp kafaya dikti
Kocaeli’de fabrikada yüksekten düşen 3 işçi öldü Kocaeli'de fabrikada yüksekten düşen 3 işçi öldü
Karadeniz’de nadir görülen rulo bulut oluştu Karadeniz'de nadir görülen rulo bulut oluştu
Icardi’den kendisine gelen tepkilere cevap Icardi'den kendisine gelen tepkilere cevap
En sonunda bunu da gördük Saldırdığı kişinin kim olduğunu duyunca hayret edeceksiniz En sonunda bunu da gördük! Saldırdığı kişinin kim olduğunu duyunca hayret edeceksiniz

14:16
1 km yürüyüş için 25 bin dolar teklif etti, 30 saniye sonra delirdi
1 km yürüyüş için 25 bin dolar teklif etti, 30 saniye sonra delirdi
13:55
TFF’den derbi sonrası bomba Yasin Kol kararı
TFF'den derbi sonrası bomba Yasin Kol kararı
13:52
Kılıçdaroğlu iddiası: Mutlak butlan çıkarsa yerel seçimlerin iptalini isteyecek
Kılıçdaroğlu iddiası: Mutlak butlan çıkarsa yerel seçimlerin iptalini isteyecek
13:49
Bu tarihe dikkat Kredi kartı borcu olan herkesi ilgilendiriyor
Bu tarihe dikkat! Kredi kartı borcu olan herkesi ilgilendiriyor
13:02
Netanyahu bizzat duyurdu İran’ın 2 kritik ismi öldürüldü
Netanyahu bizzat duyurdu! İran'ın 2 kritik ismi öldürüldü
12:49
İran’dan ateşkes teklifine yanıt Kabul etmek için tek şartları var
İran'dan ateşkes teklifine yanıt! Kabul etmek için tek şartları var
