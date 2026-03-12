İran, İsrail Hava Üslerini Hedef Aldı - Son Dakika
İran, İsrail Hava Üslerini Hedef Aldı

12.03.2026 13:45
İran ordusu, İHA'larla İsrail'in stratejik noktalarını hedef aldıklarını açıkladı.

İran ordusu, İsrail'in Palmachim ve Ovda hava üsleri ile Şin Bet genel merkezini insansız hava araçlarıyla (İHA) hedef aldığını duyurdu.

İran medyasında yer alan haberlere göre, İran Ordu Sözcüsü Tuğgeneral Muhammed Ekreminiya yaptığı yazılı açıklamada, orduya bağlı İHA ve füze birliklerinin gerçekleştirdiği son operasyonlara ilişkin bilgi verdi.

Ekreminiya, "Düşman radarlarının devre dışı kalmasıyla, İsrail'in hassas noktalarına erişim kolaylaştı. Bugün Palmachim ve Ovda hava üslerinin yanı sıra Tel Aviv yakınlarındaki Şin Bet (İsrail'in iç güvenlik teşkilatı) karargahını hedef almayı başardık. Operasyonlar gün geçtikçe daha da hassas hale geliyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, Orta Doğu, Güvenlik, İsrail, Güncel, İran, Son Dakika

