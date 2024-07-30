İran, İsrail'in Lübnan'a saldırısını kınadı ve BMGK'yi sorumluluklarını yerine getirmeye çağırdı - Son Dakika
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İran, İsrail'in Lübnan'a saldırısını kınadı ve BMGK'yi sorumluluklarını yerine getirmeye çağırdı

İran Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Lübnan'ın başkenti Beyrut'a düzenlediği saldırıyı kınayarak, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ni (BMGK) sorumluluklarını yerine getirmeye çağırdı. Saldırının Lübnan'ın egemenlik ve toprak bütünlüğünü ihlal ettiğini belirten İran, İsrail'in saldırganlığına karşı Filistinlileri destekleyen direniş güçlerini durduramayacağını vurguladı. İran ayrıca, bölgedeki gerginlik ve krizden İsrail ve ABD'yi sorumlu tutarak, BMGK'ya Lübnan'ın güvenliği ve Tel Aviv'in barış ve istikrara yönelik tehditlerine karşı harekete geçme çağrısı yaptı.

30.07.2024 22:47
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İran, İsrail'in Lübnan'a saldırısını bu ülkenin egemenlik ve toprak bütünlüğünün açık bir ihlali olarak niteleyerek, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ni (BMGK), sorumluluklarını derhal yerine getirmeye çağırdı.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, yazılı açıklamasında, İsrail'in Lübnan'ın başkenti Beyrut'a düzenlediği saldırıyı şiddetle kınadıklarını bildirdi.

Saldırının Lübnan'ın egemenlik ve toprak bütünlüğünün açık bir ihlali olduğunu belirten Kenani, saldırının İsrail'in saldırganlığına karşı Filistinlileri destekleyen direniş güçlerini bu yolu sürdürmekten alıkoymayacağını kaydetti.

Bölgedeki gerginlik ve krizin genişlemesinden İsrail ve destekçisi ABD'nin sorumlu olduğunu ifade eden Kenani, BMGK'ya Lübnan'ın güvenliği ile Tel Aviv'in bölgesel ve uluslararası barış ve istikrara yönelik tehditlerine ilişkin sorumluluklarını derhal yerine getirme çağrısında bulundu.

Kenani, ülkesinin Lübnan hükümeti ve halkıyla dayanışma içinde olduğunu belirtti.

İsrail güçleri, Beyrut'un güney bölgesinde Hizbullah'ın Şura Meclisi'nin bulunduğu Huhreyk Mahallesi'nde bir binaya hava saldırısı düzenlemişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İran, İsrail'in Lübnan'a saldırısını kınadı ve BMGK'yi sorumluluklarını yerine getirmeye çağırdı - Son Dakika

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