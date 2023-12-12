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İran Kara Kuvvetleri, batı sınırında askeri tatbikat düzenledi - Son Dakika
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İran Kara Kuvvetleri, batı sınırında askeri tatbikat düzenledi

İran'ın İslam Devrimi Muhafızları Ordusu Kara Kuvvetleri, ülkenin batı sınırı yakınlarında güvenlik tehditlerine karşı bir günlük askeri tatbikat gerçekleştirdi. Tatbikatta, kara kuvvetlerinin operasyonel hazırlığını iyileştirmek amacıyla karmaşık güvenlik durumu ve terörist tehdit ve senaryolara karşı muharebe birimleri görev aldı. Tatbikatta ayrıca özel elektronik harp operasyonları, keşif ve istihbarat operasyonları gerçekleştirildi ve yerli üretim radar ve iletişim sistemleri test edildi.

İran Kara Kuvvetleri, batı sınırında askeri tatbikat düzenledi
12.12.2023 - 12:42,
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TAHRAN, 12 Aralık (Xinhua) -- İran'ın İslam Devrimi Muhafızları Ordusu Kara Kuvvetleri, güvenlik tehditlerine karşı ülkenin batı sınırı yakınlarında bir günlük askeri tatbikat düzenledi.

İran Resmi haber ajansı IRNA'ya göre kara kuvvetlerinden çeşitli birimlerin katıldığı tatbikat, Pazartesi günü Irak sınırı yakınlarındaki Kirmanşah vilayetinin Kasr-ı Şirin ilçesinde gerçekleştirildi. İslam Devrimi Muhafızları Ordusu Kara Kuvvetleri Komutanı Muhammed Pakpur, tatbikatın karmaşık güvenlik durumu ve terörist tehdit ve senaryolara karşı muharebe birimlerinin operasyonel hazırlığını iyileştirmek amacıyla düzenlendiğini söyledi.

IRNA, kara kuvvetlerinin tatbikatta özel elektronik harp operasyonlarının yanı sıra çoklu keşif ve istihbarat operasyonları yürüttüğünü, yerli üretim radar ve iletişim sistemlerini test ettiğini ve taklit düşman hedeflerini ve üslerini imha ettiğini bildirdi.

Kaynak: Xinhua
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Aralık, İran, Güvenlik, Dünya, Güncel, Son Dakika

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