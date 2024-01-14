İran Kara Kuvvetleri, sınırlara yeni insansız hava aracı ve füze birimleri konuşlandırdı

TAHRAN, 14 Ocak (Xinhua) -- İran Ordusu Kara Kuvvetleri Komutanı Kiyomers Haydari, İran kara kuvvetlerinin ülke sınırlarına yeni insansız hava aracı ve füze birimleri konuşlandırdığını söyledi.

Haydari ülkenin resmi haber ajansı İRNA'da Cumartesi günü yayımlanan demecinde, ordunun ülkenin sınır güvenliğini artırmaya yönelik son hamleleri ve önlemleri hakkında açıklamalarda bulundu.

Haydari, "Beş insansız hava aracı takımı ile beş füze biriminin sınırlara konuşlandırılması devam ediyor" ifadesini kullanarak, bu konuşlandırmanın ülkenin bir tehdit altında olduğu anlamına gelmediğini vurguladı. Üst düzey komutan, ordunun hazır olmasının yanı sıra istihbarat hakimiyeti ve ülke sınırları üzerindeki kontrolü sürdürmek amacıyla bu adımın atıldığını belirtti.

Haydari, kara kuvvetlerinin halihazırda 11 mobil ve muharip tugayı sınıra konuşlandırdığını söyledi.

Üst düzey askeri yetkili ayrıca, ordunun iki yeni füze türünün geliştirilmesini tamamladığını ve bunların seri üretimine yakında başlanacağını da sözlerine ekledi.