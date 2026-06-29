İran, Katar'daki Dondurulmuş Varlıklarının Yarısını Alacak - Son Dakika
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İran, Katar'daki Dondurulmuş Varlıklarının Yarısını Alacak

29.06.2026 15:31
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Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, Katar'daki 12 milyar dolarlık dondurulmuş varlıktan 6 milyar doları alacak.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ülkesinin dondurulmuş varlıklarına ilişkin, "Oluşturulan programa göre, Katar'da bulunan 12 milyar dolarlık dondurulmuş varlığın 6 milyar doları ülkeye dönecek." dedi.

İran Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Pezeşkiyan, din adamı Ayetullah Şebiri Zencani ile Kum kentinde yaptığı görüşmede, ülkesinin dondurulmuş varlıklarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

"Oluşturulan programa göre, Katar'da bulunan 12 milyar dolarlık dondurulmuş varlığın 6 milyar doları ülkeye dönecek." diyen Pezeşkiyan, kalan 6 milyar doların ülkeye dönmesi için de gerekli çalışmaların yapıldığını söyledi.

Pezeşkiyan ayrıca, ABD ile imzalanan mutabakat zaptının İran halkı için bir kazanım olduğunu belirterek, söz konusu mutabakat ile birlikte İran petrolüne yönelik yaptırımların kaldırıldığını hatırlattı.

Kaynak: AA

Orta Doğu, Ekonomi, Güncel, Finans, Dünya, Katar, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel İran, Katar'daki Dondurulmuş Varlıklarının Yarısını Alacak - Son Dakika

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