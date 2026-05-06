İran, Katar ve Suudi Arabistan ile Görüştü

06.05.2026 03:16
İran Dışişleri Bakanı Erakçi, Katar ve Suudi mevkidaşlarıyla ateşkes sürecini ele aldı.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Katar ve Suudi mevkidaşıyla ayrı ayrı görüşmesinde bölgesel gelişmeleri ve ateşkes kapsamındaki diplomatik süreci ele aldı.

İran devlet televizyonuna göre, Erakçi, Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ile telefonda görüştü.

Erakçi, Katarlı mevkidaşı Al Sani ile görüşmesinde, bölgedeki son gelişmeler ile ateşkes sürecini ele aldı.

Ateşkesin kalıcı hale getirilmesi önündeki zorluklara işaret eden Erakçi, İran'ın savaşı sona erdirmeye ve gerilimi azaltmaya yönelik diplomatik girişimleri hakkında bilgi verdi.

Taraflar, bölge ülkelerinin krizlerin yönetiminde yapıcı rol oynamasının önemine işaret ederek, barış çabalarının desteklenmesi ve istikrarın güçlendirilmesi için temasların sürdürülmesi gerektiğini vurguladı.

Katar Dışişleri Bakanı Al Sani de ülkesinin arabuluculuk çabalarına katkı sunmaya hazır olduğunu yineledi.

Erakçi ayrıca Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı bin Ferhan ile de bir telefon görüşmesi yaptı.

Görüşmede taraflar, bölgedeki son gelişmeler ve ateşkes kapsamında devam eden diplomatik süreç hakkında görüş alışverişinde bulundu.

İranlı Bakan, özellikle ateşkesle ilgili gelişmeler hakkında Suudi mevkidaşını bilgilendirerek, savaşın sona erdirilmesi ve gerilimin azaltılması yönündeki çabalar hakkında bilgi verdi.

Kaynak: AA

