İran Kızılay Başkanı: Kazanın meydana geldiği yerde akaryakıt kokusu var

Güncel

İran Kızılay Başkanı Pir Hüseyin Kolivend, Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve heyetini taşırken kazaya uğrayan helikoptere ilişkin, arama kurtarma ekiplerinin bir noktada akaryakıt kokusu aldıklarını, söz konusu bölgenin kazanın meydana geldiği ihtimal verilen yerlerden biri olduğunu söyledi.

İranlı İşçiler Haber Ajansı'na (ILNA) göre, Kolivend, arama kurtarma çalışmalarına ilişkin bilgi verdi.

Kolivend, "Arama kurtarma ekiplerini akaryakıt kokusu aldıklarını söyledikleri yere gönderiyoruz. Akaryakıt kokusunun hissedildiği yer kazanın meydana geldiği ihtimal verilen yerlerden biriyle aynı." dedi.

Cumhurbaşkanı Reisi, dün helikopterle, İran- Azerbaycan sınırında bir barajın açılış törenine katılmıştı.

İran devlet televizyonu, Reisi'nin helikopterinin bölgeden dönerken sert iniş yapması suretiyle kaza meydana geldiğini; Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Doğu Azerbaycan Eyalet Valisi Malik Rahmeti ve Tebriz Cuma İmamı Ayetullah Ali Haşim'in de helikopterde bulunduğunu duyurmuştu.

Arama kurtarma ekipleri, olumsuz hava şartları nedeniyle çalışmaların güçlükle sürdüğünü bildiriyor.