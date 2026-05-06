İran Kızılayı, Savaşta 18 Ülkeden Yardım Aldı

İran Kızılayı Genel Sekreteri Meysem Afsar, ABD ve İsrail'in İran'ı hedef alan saldırıları sırasında 18 ülkeden insani yardım aldıklarını açıkladı.

Kızılay Haftası dolayısıyla başkent Tahran'daki Kızılay Genel Merkezinde düzenlenen basın toplantısında Afsar, kurumun savaş sürecindeki faaliyetlerine ilişkin bilgi verdi.

ABD ve İsrail'in saldırıları sırasında 18 ülkeden insani yardım aldıklarını açıklayan Afsar, bu süreçte 110 bin Kızılay personelinin görev yaptığını kaydetti.

Afsar, savaş sırasında yaklaşık 7 milyon ihbar aldıklarını, Kızılay ekiplerinin saldırılardan etkilenen bölgelere 4 dakikadan daha kısa sürede ulaştığını ifade etti.

Savaşta 10 binden fazla görev gerçekleştirdiklerini, 2 bin 500'den fazla ambulansla hizmet verdiklerini kaydeden Afsar, "Kurtarma operasyonlarında 7 bin 215'den fazla kişi canlı olarak kurtarıldı. Arama kurtarma köpekleri de 1711 operasyon gerçekleştirdi." dedi.

En yoğun çalışmaların Tahran, Hürmüzgan ve Buşehr eyaletinde gerçekleştirildiğinin altını çizen Efsar, "123 bin 647'si konut olmak üzere 149 bin 528 sivil birim saldırılarda hasar gördü. Ayrıca 32 üniversite, 993 eğitim alanı, 56 Kızılay merkezi ve 350 sağlık merkezi de saldırılardan olumsuz etkilenerek ciddi hasar aldı." ifadelerini kullandı.

Türkiye'den İHH yardımda bulundu

Basın toplantısında gazetecilerin sorunlarını yanıtlayan İran Kızılay Başkanı Pir Hüseyin Kolivend de İran'a yapılan uluslararası yardımlara dikkati çekti.

Kolivend, Türkiye'den İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı'nın kendilerine maddi yardımda bulunduğunu ve bu yardımlarla jeneratör satın aldıklarını ayrıca kıyafet yardımı da yaptığını ifade etti.

Basın toplantısı sırasında gazetecilere, ABD ve İsrail'in Minab kentindeki okula düzenlediği saldırıda hayatını kaybeden ve enkaz altından çıkarılan çocukların görüntüleri izlettirildi, çocukların kan lekelerinin olduğu okul çantası, ayakkabı ve defter gibi kişisel eşyaları sergilendi.