İran Kızılayı, Savaşta 18 Ülkeden Yardım Aldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İran Kızılayı, Savaşta 18 Ülkeden Yardım Aldı

06.05.2026 13:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İran Kızılayı, ABD ve İsrail'in saldırıları sırasında 18 ülkeden insani yardım aldığını açıkladı.

İran Kızılayı Genel Sekreteri Meysem Afsar, ABD ve İsrail'in İran'ı hedef alan saldırıları sırasında 18 ülkeden insani yardım aldıklarını açıkladı.

Kızılay Haftası dolayısıyla başkent Tahran'daki Kızılay Genel Merkezinde düzenlenen basın toplantısında Afsar, kurumun savaş sürecindeki faaliyetlerine ilişkin bilgi verdi.

ABD ve İsrail'in saldırıları sırasında 18 ülkeden insani yardım aldıklarını açıklayan Afsar, bu süreçte 110 bin Kızılay personelinin görev yaptığını kaydetti.

Afsar, savaş sırasında yaklaşık 7 milyon ihbar aldıklarını, Kızılay ekiplerinin saldırılardan etkilenen bölgelere 4 dakikadan daha kısa sürede ulaştığını ifade etti.

Savaşta 10 binden fazla görev gerçekleştirdiklerini, 2 bin 500'den fazla ambulansla hizmet verdiklerini kaydeden Afsar, "Kurtarma operasyonlarında 7 bin 215'den fazla kişi canlı olarak kurtarıldı. Arama kurtarma köpekleri de 1711 operasyon gerçekleştirdi." dedi.

En yoğun çalışmaların Tahran, Hürmüzgan ve Buşehr eyaletinde gerçekleştirildiğinin altını çizen Efsar, "123 bin 647'si konut olmak üzere 149 bin 528 sivil birim saldırılarda hasar gördü. Ayrıca 32 üniversite, 993 eğitim alanı, 56 Kızılay merkezi ve 350 sağlık merkezi de saldırılardan olumsuz etkilenerek ciddi hasar aldı." ifadelerini kullandı.

Türkiye'den İHH yardımda bulundu

Basın toplantısında gazetecilerin sorunlarını yanıtlayan İran Kızılay Başkanı Pir Hüseyin Kolivend de İran'a yapılan uluslararası yardımlara dikkati çekti.

Kolivend, Türkiye'den İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı'nın kendilerine maddi yardımda bulunduğunu ve bu yardımlarla jeneratör satın aldıklarını ayrıca kıyafet yardımı da yaptığını ifade etti.

Basın toplantısı sırasında gazetecilere, ABD ve İsrail'in Minab kentindeki okula düzenlediği saldırıda hayatını kaybeden ve enkaz altından çıkarılan çocukların görüntüleri izlettirildi, çocukların kan lekelerinin olduğu okul çantası, ayakkabı ve defter gibi kişisel eşyaları sergilendi.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, Sivil Toplum, Güvenlik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İran Kızılayı, Savaşta 18 Ülkeden Yardım Aldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mehmet Ali Aydınlar’ın geri adımı sonrası Hakan Safi’nin günler önceki sözleri yeniden gündemde Mehmet Ali Aydınlar'ın geri adımı sonrası Hakan Safi'nin günler önceki sözleri yeniden gündemde
Mehmet Ali Aydınlar’ın başkan adaylığından vazgeçme sebebi dikkat çekti Mehmet Ali Aydınlar'ın başkan adaylığından vazgeçme sebebi dikkat çekti
Hüseyin Çelik’ten tartışma yaratacak öneri: Tunceli’nin adı değiştirilsin Hüseyin Çelik'ten tartışma yaratacak öneri: Tunceli'nin adı değiştirilsin
Başıboş köpekler buzağıyı parçaladı Başıboş köpekler buzağıyı parçaladı
Dolandırıcılık operasyonunda 1 milyar liralık mal varlığına el konuldu: 149 gözaltı Dolandırıcılık operasyonunda 1 milyar liralık mal varlığına el konuldu: 149 gözaltı
Türkiye ile Suudi Arabistan arasında vizesiz seyahat dönemi başlıyor Türkiye ile Suudi Arabistan arasında vizesiz seyahat dönemi başlıyor

14:08
Kurduğu sistemle 40 dakikalık yolu 40 saniyeye indirdi: “Deli misin sen“ diyen bile var
Kurduğu sistemle 40 dakikalık yolu 40 saniyeye indirdi: "Deli misin sen" diyen bile var
13:31
Mersin’de 2 kardeşin ölümünde ilk rapor
Mersin'de 2 kardeşin ölümünde ilk rapor
13:22
Aziz Yıldırım’ın adaylığı sonrası bomba Ali Koç gelişmesi
Aziz Yıldırım'ın adaylığı sonrası bomba Ali Koç gelişmesi
13:12
İran: ABD’nin 14 maddelik barış teklifini değerlendiriyoruz
İran: ABD'nin 14 maddelik barış teklifini değerlendiriyoruz
12:56
Müsavat Dervişoğlu’ndan parti grubunu ayağa kaldıran Öcalan sözleri
Müsavat Dervişoğlu'ndan parti grubunu ayağa kaldıran Öcalan sözleri
12:04
ABD ve İran, savaşı sona erdirmek için anlaşmak üzere
ABD ve İran, savaşı sona erdirmek için anlaşmak üzere
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2026 14:19:00. #7.12#
SON DAKİKA: İran Kızılayı, Savaşta 18 Ülkeden Yardım Aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.