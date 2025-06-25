İran Komutanı Şadmani Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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İran Komutanı Şadmani Hayatını Kaybetti

25.06.2025 19:14
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İsrail'in saldırısında yaralanan İran'lı Tümgeneral Ali Şadmani, hastanede yaşamını yitirdi.

İsrail'in geçen hafta İran'a düzenlediği saldırılarda yaralanan Hatemu'l Enbiya Merkez Karargahı Komutanı Tümgeneral Ali Şadmani'nin hayatını kaybettiği açıklandı.

İran devlet televizyonunun haberine göre, geçen hafta İsrail'in saldırıları sırasında ağır yaralanan Hatemu'l Enbiya Merkez Karargahı Komutanı Tümgeneral Şadmani, aldığı yaralar nedeniyle yaşamını yitirdi.

Şadmani, İsrail'in 13 Haziran'daki saldırıları sırasında hayatını kaybeden Tümgeneral Gulam Ali Reşid'in yerine Karargah'ın başına getirilmişti.

Hatemu'l Enbiya Merkez Karargahı İran Silahlı Kuvvetleri içinde savaş sırasında ortak askeri operasyonları planlamak ve koordine etmekle görevli en üst düzey askeri karargah olarak biliniyor.

İsrail, 17 Haziran'da Şadmani'yi hava saldırısıyla öldürdüğünü öne sürmüştü.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Politika, Güvenlik, İsrail, Güncel, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel İran Komutanı Şadmani Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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