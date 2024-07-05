İran Lideri Hamaney, Halkı Yeni Cumhurbaşkanını Seçmek İçin Sandığa Çağırdı - Son Dakika
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İran Lideri Hamaney, Halkı Yeni Cumhurbaşkanını Seçmek İçin Sandığa Çağırdı

İran'da 14'üncü dönem cumhurbaşkanı seçimlerinin ikinci turu için oyunu kullanan ülke lideri Ayetullah Ali Hamaney, halkı yeni cumhurbaşkanını seçmek için sandığa çağırdı. Hamaney, oyunu kullandıktan sonra yaptığı açıklamada, halkın seçimlere ilgisinin arttığını ve en iyisini seçeceğine inandığını belirtti.

05.07.2024 08:11
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İran'da 14'üncü dönem cumhurbaşkanı seçimlerinin ikinci turu için oyunu kullanan ülke lideri Ayetullah Ali Hamaney, halkı yeni cumhurbaşkanını seçmek için sandığa çağırdı.

İran lideri Hamaney, oyunu Tahran'da kabullerini gerçekleştirdiği İmam Humeyni Hüseyniyesi'ndeki salonda kurulan sandıkta kullandı.

Oyunu kullandıktan sonra basın mensuplarına açıklama yapan Hamaney, "Halkın seçimlere ilgisinin öncekinden (ilk tur) daha fazla olduğunu duydum. Eğer öyleyse sevindirici." dedi.

Hamaney, "Yarın yeni cumhurbaşkanımızı göreceğiz. İnşallah halkımız oy verir ve en iyisini seçer." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İran Lideri Hamaney, Halkı Yeni Cumhurbaşkanını Seçmek İçin Sandığa Çağırdı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İran Lideri Hamaney, Halkı Yeni Cumhurbaşkanını Seçmek İçin Sandığa Çağırdı - Son Dakika
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