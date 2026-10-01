İran lideri Hamaney'in, babası için Meşhed'de düzenlenen cenaze törenine katıldığı ortaya çıktı

İran lideri Ayetullah Mücteba Hamaney'in, ABD- İsrail'in 28 Şubat'taki saldırısında hayatını kaybeden babası ve ülkenin eski lideri Ayetullah Ali Hamaney için temmuzda Meşhed'de düzenlenen cenaze törenine fark edilmeden katıldığı açıklandı.

Aynı saldırıda hayatınıı kaybeden Mücteba Hamaney'in eşi Zehra Haddadadil'in annesi Tayyibe Mahruzade, Meşhed'de gazetecilere yaptığı açıklamada, "Devrim Rehberi (Mücteba Hamaney), şehit edilen Rehber'in (Ali Hamaney) cenaze töreninde hazır bulundu." dedi.

Eski İran lideri Ali Hamaney için 10 Temmuz'da Meşhed'de düzenlenen cenaze töreninde Mücteba Hamaney'i gördüğünü belirten Zehra Haddadadil, "Çok şükür, sağlığı tamamen yerindeydi." ifadesini kullandı.

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in 28 Şubat'taki saldırıda hayatını kaybetmesinin ardından İran Uzmanlar Meclisi, 8 Mart'ta oğlu Mücteba Hamaney'i ülkenin yeni lideri olarak seçmişti.

Aynı saldırıda yaralandığı açıklanan Mücteba Hamaney ise o günden bu yana kamuoyuna görüntü vermedi.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ilki 7 Mayıs'ta olmak üzere yaptığı açıklamalarda, Mücteba Hamaney ile birkaç kez görüştüğünü söylemişti.

Mücteba Hamaney'in, babası Ali Hamaney için İran'ın çeşitli kentlerinde düzenlenen cenaze törenlerine katılıp katılmadığına ilişkin o dönemde herhangi bir açıklama yapılmamıştı.