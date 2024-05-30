İran lideri Hamaney, Suriye lideri Esed ile bir araya geldi - Son Dakika
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İran lideri Hamaney, Suriye lideri Esed ile bir araya geldi

İran lideri Hamaney, Suriye lideri Esed ile bir araya geldi

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin ölümü nedeniyle taziye ziyareti için Tahran'a gelen Suriye'deki rejimin lideri Beşşar Esed ile bir araya geldi. İki lider arasındaki görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkiler ve bölgesel gelişmeler ele alındı. Hamaney, Reisi ve Abdullahiyan'ın İran-Suriye ilişkilerinin güçlenmesinde önemli rol oynadığını belirtti ve işbirliğinin güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı. Esed ise İran-Suriye ilişkilerinin stratejik bir ilişki olduğunu ve Reisi ile Abdullahiyan'ın bu stratejiyi uygulayanların başında olduğunu ifade etti.

30.05.2024 17:04
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İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin ölümü nedeniyle taziye ziyareti için Tahran'a gelen Suriye'deki rejimin lideri Beşşar Esed ile bir araya geldi.

İran lideri Hamaney'in ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, iki ülke arasındaki ilişkiler ve bölgesel gelişmelerin de ele alındığı görüşmede, geçici Cumhurbaşkanı Muhammed Muhbir de hazır bulundu.

Esed'e ziyareti için teşekkür eden Hamaney, helikopter kazasında hayatlarını kaybeden Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın Suriye ile ilişkilerin güçlenmesinde önemli rolü olduğunu ifade etti.

Geçici Cumhurbaşkanı Muhammed Muhbir'in de aynı yaklaşımı sürdürdüğünü söyleyen Hamaney, iki ülke arasındaki ilişkileri "direniş ekseninin temel direkleri" olarak gördüğünü belirtti.

Hamaney, İran ve Suriye'nin, ortak işbirliğini güçlendirip ABD ve Avrupa'nın siyasi ve ekonomik baskılarının üstesinden gelmesi gerektiğini vurguladı.

Esed ise İran hükümetine ve milletine taziyelerini ileterek, İran-Suriye ilişkilerinin Hamaney'in rehberliğinde ilerleyen "stratejik" bir ilişki olduğunu ve Reisi ve Abdullahiyan'ın bu stratejiyi uygulayanların başında olduğunu söyledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İran lideri Hamaney, Suriye lideri Esed ile bir araya geldi - Son Dakika

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