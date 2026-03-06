İran Meclis Başkanı'ndan ABD'ye Sert Mesaj

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, "ABD'nin, İran'ın kaderinin Epstein çetesi tarafından değil, İran halkı tarafından belirleneceğini acı bir şekilde öğreneceğini" söyledi.

Kalibaf, Amerikan X şirketinin sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, ABD Başkanı Donald Trump'ın, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'e suikastla "kendisinin ve askerlerinin başına nasıl bir felaket getirdiğini hala anlamadığını" ifade etti.

İran Meclis Başkanı, "Amerikalılar şimdi İran'ın kaderinin Epstein çetesi tarafından değil, yalnızca gururlu halkı tarafından belirleneceğini acı bir şekilde öğrenecekler." değerlendirmesinde bulundu.