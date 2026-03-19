İran Meclis Başkanı'ndan Devrim Açıklaması

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, ABD-İsrail saldırılarında ölenlerin ardından İran'da yeni bir devrim gerçekleştiğini ileri sürerek, "İran uyuyordu, siz onu uyandırdınız. Bir fırtına kopacak. Fırtına!" ifadelerini kullandı.

Kalibaf, ülke yetkililerinin ABD-İsrail saldırılarına ölmesine ilişkin ABD merkezli X sosyal medya platformundan bir açıklama yaptı.

ABD-İsrail saldırılarına ölen Ali Hamaney, Ali Laricani ve Muhammed Pakpur gibi daha binlerce kişinin İran'ın içinden çıkacağını söyleyen Kalibaf, "Bu bir abartı değil, bakın bir devrim daha gerçekleşti ve sokak sokak fethetti." ifadesini kullandı.

Kalibaf, "İran uyuyordu, siz onu uyandırdınız. Bir fırtına kopacak. Fırtına!" ifadesine yer verdi