İran, Mossad Casusunu İdam Etti
17.09.2025 08:13
İran, Mossad için casusluk yapan Babek Şehbazi'yi idam cezasına çarptırdı.

İran, İsrail dış istihbarat teşkilatı Mossad adına çalışmak suçundan ölüm cezasına çarptırılan bir kişiyi idam etti. İran resmi haber ajansı IRNA'nın haberinde, "Siyonist rejimle istihbarat, casusluk ve güvenlik işbirliği yapan ve bu rejime bağlı kişilerle bilgi alışverişinde bulunan Mossad casusu Babek Şehbazi, yargı süreci sonrası verilen hükmün Yargıtay'da onaylanmasının ardından bu sabah idam edildi." ifadelerine yer verildi.

BİLGİ SATMAYI TEKLİF EDİP PARA İSTEMİŞ

Telekomünikasyon, askeri ve güvenlik kurumlarına bağlı şirketlerde endüstriyel soğutma cihazlarının tasarımı ve montajı alanında çalışan Şehbazi'nin, İsmail Fikri adlı Mossad ajanıyla tanışmasının ardından üst düzey hükümet yetkilileri ile bunların nerede oldukları ve hareketleri hakkında bilgi satmayı teklif ettiğinin ve kendisi ile ailesi için ABD'de daimi ikamet hakkı ve 120 milyon dolar nakit veya kripto para talep ettiğinin tespit edildiği bildirildi.

ÇEVRİM İÇİ GÖRÜŞMELERLE İSTİHBARAT

Bunun üzerine Şubat 2024'te bir Mossad görevlisinin talebi üzerine Şehbazi ve Fikri'nin, Skype üzerinden İsraillilerle yaptıkları görüşmelerde bu kişilere istihbarat aktarımı yaptıkları ifade edildi.

Daha sonraki süreçlerde de Sami Benjamin Michael kod adlı Mossad görevlileriyle iletişim kuran Şehbazi'nin, Mossad tarafından eğitim gördüğü kaydedildi.

Şehbazi'nin, İsmail Fikri adlı Mossad ajanının tutuklanmasının ardından yakalandığı ve sorgu sırasında itiraflarda bulunduğu aktarıldı.

Kaynak: AA

