İran: Mutabakat Zaptı Yakın

(ANKARA) - İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Arakçi, ABD ile İran arasında Pakistan'ın arabuluculuğunda yürütülen müzakerelere ilişkin yaptığı açıklamada, "İslamabad Mutabakat Zaptı hiç bu kadar yakın olmamıştı" ifadelerini kullandı.

Arakçi, sosyal medya platformu X hesabından yaptığı paylaşımda, ABD ile İran arasında yürütülen diplomatik sürece ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Arakçi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, mutabakat metninin içeriğine ilişkin spekülasyonlardan kaçınılması gerektiğini belirtti.

Arakçi paylaşımında, "İslamabad Mutabakat Zaptı hiç bu kadar yakın olmamıştı. Son onayına kadar, medya içeriği hakkında spekülasyona girmekten kaçınmalıdır. Sorumlu ve şeffaf yaklaşımımız doğrultusunda, tüm detaylar zamanı geldiğinde kamuoyuyla paylaşılacaktır" ifadelerini kullandı.