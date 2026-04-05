İran Ordusu ABD'yi Hedef Aldı

İran ordusu, Kuveyt'teki Arifcan üssünde saldırıya uğradıktan sonra Bubiyan Adası'na konuşlanan ABD unsurlarını da hedef aldıklarını duyurdu.

İran ordusunun yerel basında yer alan açıklamasında, ABD unsurlarına yönelik saldırılara ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, "İran'ın Kuveyt'teki Arifcan üssüne düzenlediği yoğun İHA saldırısının ve oluşan büyük hasarın ardından Bubiyan Adası'na konuşlanan ABD unsurlarını da hedef aldık." denildi.

Bubiyan Adası'nda ABD'ye ait füze sistemleri ile iletişim aygıtlarının bulunduğu alanların hedef alındığı ve saldırıların tıpkı Arifcan üssünde olduğu gibi yine İHA'lar vasıtası ile gerçekleştirildiği belirtildi.

İran ordusu, ayrıca İsrail'in Dimona kenti yakınlarındaki petrokimya sanayisine yönelik de İHA saldırısı gerçekleştirdiklerini bildirdi.