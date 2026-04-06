İran Ordusu Savaşın Süreceğini Açıkladı

İran Ordusu Sözcüsü Tuğgeneral Muhammed Ekreminiya, "gelecekteki saldırıları engellemek için düşmanı pişmanlık duyacağı noktaya getirene kadar savaşa devam edeceklerini" söyledi.

Yarı resmi Fars Haber Ajansına göre, Ordu Sözcüsü Tuğgeneral Ekreminiya, ABD-İsrail'in İran'a karşı savaşında hedeflerine ulaşamadığını dile getirdi.

Ekreminiya, şu ifadeleri kullandı:

"Karşı tarafın savaşta hedeflerine ulaşamadığını ve aslında yenilgiye uğradığını kesin olarak söyleyebiliriz. Savaşın devam etmesinin amacı, düşmanı gerçek bir pişmanlık duyacağı bir noktaya getirmektir. Bu, bazıları tarafından duygusal bir yaklaşım olarak algılanabilir ancak aslında tamamen stratejik rasyonelliğe dayanmaktadır."

Ordu Sözcüsü, "Düşmanı bu noktaya getirmek, gelecekte savaşın tekrarını önlemek için bir zorunluluktur çünkü bu hedefe ulaşılırsa, caydırıcılık düzeyi düşmanın bir daha ülkeye karşı harekete geçmeye cesaret edemeyeceği şekilde artacaktır." dedi.