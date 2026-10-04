İran Petrol Bakanı Paknejad istifa etti, yerine Boverd vekaleten atandı

İran Petrol Bakanı Paknejad istifa etti, yerine Boverd vekaleten atandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Cumhurbaşkanlığı Ofisi İletişim Dairesi Başkan Yardımcısı Mehdi Tabatabai, Petrol Bakanı Muhsin Paknejad'ın istifa ettiğini duyurdu. Tabatabai, istifanın Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan tarafından kabul edildiğini ve Hamid Boverd'in vekaleten Petrol Bakanlığına atandığını söyledi.
İran Cumhurbaşkanlığı Ofisi İletişim Dairesi Başkan Yardımcısı Mehdi Tabatabai, Petrol Bakanı Muhsin Paknejad'ın istifa ettiğini duyurdu.
İran basınına göre, Tabatabai, Paknejad'ın istifa ettiğini belirtti.
Tabatabai, Paknejad'ın istifasının Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan tarafından kabul edildiğini ve Hamid Boverd'in vekaleten Petrol Bakanı olarak atandığını söyledi.
Kaynak: AA
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