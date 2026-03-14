İran, Petrolü Yuan ile Geçişe Açabilir

İran'ın, petrolün Çin yuanı ile işlem görmesi şartıyla, petrol tankerlerinin Hürmüz Boğazı'ndan geçişine izin vermeyi değerlendirdiği öne sürüldü.

CNN'in ismi verilmeyen üst düzey bir yetkiliye dayandırdığı haberine göre, İran, Hürmüz Boğazı'ndan geçişe izin verme konusunu değerlendiriyor.

Yetkili, İran'ın petrolün Çin yuanı ile işlem görmesi şartı koşarak sınırlı sayıda petrol tankerinin Hürmüz Boğazı'ndan geçişine izin vermeyi değerlendirdiğini ileri sürdü.

Yetkili ayrıca bu olası adımın, İran'ın boğazdan geçen petrol tankerlerinin akışını yönetmek için yeni bir plan üzerinde çalıştığı dönemde ortaya çıktığını belirtti.

?ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında ölü sayısı 1348'i, yaralı sayısı 17 bini aştı.