İran, Petrolü Yuan ile Geçişe Açabilir

Üye Girişi
Son Dakika Logo

14.03.2026 11:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İran, Hürmüz Boğazı'ndan petrol geçişini, Çin yuanı ile işlem şartıyla değerlendirmekte.

İran'ın, petrolün Çin yuanı ile işlem görmesi şartıyla, petrol tankerlerinin Hürmüz Boğazı'ndan geçişine izin vermeyi değerlendirdiği öne sürüldü.

CNN'in ismi verilmeyen üst düzey bir yetkiliye dayandırdığı haberine göre, İran, Hürmüz Boğazı'ndan geçişe izin verme konusunu değerlendiriyor.

Yetkili, İran'ın petrolün Çin yuanı ile işlem görmesi şartı koşarak sınırlı sayıda petrol tankerinin Hürmüz Boğazı'ndan geçişine izin vermeyi değerlendirdiğini ileri sürdü.

Yetkili ayrıca bu olası adımın, İran'ın boğazdan geçen petrol tankerlerinin akışını yönetmek için yeni bir plan üzerinde çalıştığı dönemde ortaya çıktığını belirtti.

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında ölü sayısı 1348'i, yaralı sayısı 17 bini aştı.

Kaynak: AA

Hürmüz Boğazı, Güvenlik, Politika, Enerji, Güncel, İran, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.03.2026 11:34:40. #.0.4#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.